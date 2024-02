HBO Max se transforma en Max, a partir de marzo

Entre los estrenos más esperados se destacan la serie “El régimen”, protagonizada por Kate Winslet; “El simpatizante”, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer; la nueva comedia creada por Sam Mendes y Armando Iannucci, “The ranchise”; y el documental que sigue a la investigación sobre Robert Durst, “The jinx”. Además, llegarán a Max nuevas temporadas de series como “The last of us”, “Euphoria”, “My brilliant friend”, “The White lotus” y “La casa del dragón”, que se vieron por HBO Max o HBO. También llegará la precuela de “Game of thrones”, “A kight of the seven kingdoms: the hedge knight”.