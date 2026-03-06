La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple en 2026 ocho décadas de protagonismo en la vida cultural porteña, como un auténtico corazón musical de la Ciudad, y lo celebrará con un gran concierto gratuito frente al Planetario el próximo sábado 14 de marzo a las 20:30 horas.
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple 80 años y lo celebra con un concierto gratuito frente al Planetario
Una celebración popular con clásicos para todas las edades, incluye obras de Beethoven, Chaikovski, Rossini, Ginastera, Dvorak, Piazzolla, Brahms y Plaza.
El repertorio, que recorre algunas de las más reconocidas páginas del universo sinfónico, incluye obras de Beethoven, Chaikovski, Rossini, Ginastera, Dvorak, Piazzolla, Brahms y Plaza. La dirección musical estará a cargo del maestro. Mariano Chiachiarini.
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires despliega este año de festejos una temporada excepcional con 19 conciertos de abono y funciones extraordinarias en el Teatro Colón, presentaciones en otros escenarios de la ciudad y giras por el país. Su programación reafirma premisas artísticas indeclinables: conectar con el pasado como fuente de una tradición en diálogo vital con el presente, y sostener el rol precursor y propositivo que exige el compromiso con el futuro.
En su casa –el Teatro Colón–, así como en escenarios abiertos y otras salas de la ciudad y el exterior, tenemos por delante grandes ocasiones para celebrar, a ochenta años de su fundación, la radiante energía de una orquesta en movimiento.
Programa Musical del show gratuito de la Orquesta Filarmónica en el Planetario
Gioachino Rossini
- Obertura de El barbero de Sevilla
Piotr Ilich Tchaikovski
- Vals de las flores de El Cascanueces
Ludwig van Beethoven
- Obertura Coriolano
Antonín Dvorak
- Danza Eslava N° 8
Astor Piazzolla / José Carli
- Adiós Nonino, Decarisimo, Fuga y misterio
Alberto Ginastera
- Suite de Estancia
