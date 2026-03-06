La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple 80 años y lo celebra con un concierto gratuito frente al Planetario + Seguir en









Una celebración popular con clásicos para todas las edades, incluye obras de Beethoven, Chaikovski, Rossini, Ginastera, Dvorak, Piazzolla, Brahms y Plaza.

Una propuesta del Teatro Colón al aire libre.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple en 2026 ocho décadas de protagonismo en la vida cultural porteña, como un auténtico corazón musical de la Ciudad, y lo celebrará con un gran concierto gratuito frente al Planetario el próximo sábado 14 de marzo a las 20:30 horas.

El repertorio, que recorre algunas de las más reconocidas páginas del universo sinfónico, incluye obras de Beethoven, Chaikovski, Rossini, Ginastera, Dvorak, Piazzolla, Brahms y Plaza. La dirección musical estará a cargo del maestro. Mariano Chiachiarini.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires despliega este año de festejos una temporada excepcional con 19 conciertos de abono y funciones extraordinarias en el Teatro Colón, presentaciones en otros escenarios de la ciudad y giras por el país. Su programación reafirma premisas artísticas indeclinables: conectar con el pasado como fuente de una tradición en diálogo vital con el presente, y sostener el rol precursor y propositivo que exige el compromiso con el futuro.

En su casa –el Teatro Colón–, así como en escenarios abiertos y otras salas de la ciudad y el exterior, tenemos por delante grandes ocasiones para celebrar, a ochenta años de su fundación, la radiante energía de una orquesta en movimiento.

Programa Musical del show gratuito de la Orquesta Filarmónica en el Planetario Gioachino Rossini

Obertura de El barbero de Sevilla Piotr Ilich Tchaikovski Vals de las flores de El Cascanueces Ludwig van Beethoven Obertura Coriolano Antonín Dvorak Danza Eslava N° 8 Astor Piazzolla / José Carli Adiós Nonino, Decarisimo, Fuga y misterio Alberto Ginastera Suite de Estancia