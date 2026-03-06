Morrissey lanzó "Make-up is a Lie", su primer disco solista en cinco años + Seguir en









El dinámico ciclo de canciones incluye una docena de temas, entre ellos el single “Make-up is a Lie”, “Notre-Dame” y “The Monsters of Pig Alley”.

Ya esta disponible el nuevo álbum de Morrissey.

Morrissey, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos y excantante de "The Smiths", lanzó su decimocuarto álbum de estudio como solista, Make-up is a Lie, ya disponible a través de Sire/Warner Records.

El dinámico ciclo de canciones incluye una docena de temas, entre ellos el single “Make-up is a Lie”, “Notre-Dame” y el nuevo favorito del público en vivo, “The Monsters of Pig Alley”. El video fue dirigido por el cineasta Lewis Carter.

Embed - MORRISSEY on Instagram: "“Make-Up is a Lie” OUT NOW" View this post on Instagram Make-up is a Lie reúne a Morrissey con el productor Joe Chiccarelli (The Strokes, The White Stripes, Weezer, My Morning Jacket) mientras regresa al Studio La Fabrique, en la región de Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia.

Con letras poéticas y provocativas, una instrumentación evocadora e impredecible, y un título que puede leerse como un llamado explícito a la verdad y la expresión sin adornos, el nuevo álbum subraya el estatus de Morrissey como una de las voces más aclamadas y potentes durante más de cuatro décadas.

Morrissey está acompañado en Make-up is a Lie por un elenco familiar de personajes y compañeros de banda, incluyendo a Jesse Tobias, Camila Grey, Carmen Vandenberg, Juan Galeano, Alain Whyte, Gustavo Manzur y Brendan Buckley. La lista de temas incluye algunos títulos previamente mencionados por Morrissey y otros nunca antes revelados, así como una fiel versión de “Amazona”, una rareza de Roxy Music de 1973.

Make-up is a Lie está disponible en vinilo, CD, casete y formato digital, en todas las plataformas. Lista de temas de Make-up is a Lie de Morrissey 1. “You’re Right, It’s Time” 2. “Make-up is a Lie” 3. “Notre-Dame” 4. “Amazona” (versión de Roxy Music) 5. “Headache” 6. “Boulevard” 7. “Zoom Zoom the Little Boy” 8. “The Night Pop Dropped” 9. “Kerching Kerching” 10. “Lester Bangs” 11. “Many Icebergs Ago” 12. “The Monsters of Pig Alley”

