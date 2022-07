Matías Bauso: un recorrido por las historias más increíbles del país

Matías Bauso: Es parte de una colección que busca hacer un “repaso bizarro” de América Latina. Cada país donde Planeta tiene una filial saca su antología. Todo empezó en México. A mí me propusieron el de la Argentina porque hacía tiempo que venía juntando estas historias.

P.: ¿Cuál fue la primera historia que guardó?

M.B.: La de los dientes de Perón. La historia del dentista boliviano trucho que casi mata a Perón por envenenamiento. Estuvo a punto de cometer un magnicidio sin darse cuenta. Esa historia la encontré en el clásico libro del académico estadounidense Joseph Page, “Perón. Una biografía”. Cuando la leí la enmarqué y ahí comencé un archivo de pequeñas historias de ese tipo, que llegaron a unas 700, para este libro elegí apenas 58.

P.: ¿Cuáles tuvieron mayor repercusión?

M.B: Además de la del dentista, la de Francisco García, el marciano por parte de madre, asunto que otros llaman el día que los alienígenas iban a aterrizar en Chascomús. Esa historia está en el libro de Alejandro Agostinelli “Invasores” y es poco conocida. Otra es lo que le ocurrió al General Arturo Rawson que encabezó el golpe de 1943. Llegó como presidente a la Casa Rosada, entró al despacho, puso la foto de sus hijos, de sus nietos, dio un discurso en el balcón, pero como era fin de semana no juró. El lunes entró al despacho el General Pedro Pablo Ramírez y le ordenó: váyase, usted no es el presidente. Fue presidente un fin de semana sin jurar. Los diarios, ese fin de semana, lo dieron como presidente, aunque no lo era legalmente. Luego lo mandaron de embajador a Brasil, creando la tradición política de las embajadas como compensación. Otro que llama la atención es la conocida del “diputrucho” de los tiempos de Menem, porque en los archivos uno se entera por qué pudo suceder, cómo sucedió y qué consecuencias tuvo. Fue un personaje real, el jubilado Juan Kenan, asesor ad honorem del diputado Manuel Samid, que se sentó en una banca y voto a favor de la privatización de Gas del Estado. Cuatro periodistas parlamentarios lo descubrieron. Había otros cuatro que votaron y no eran diputados, pero a Kenan, que tenía 72 años, lo agarraron. Él niega que haya votado, pero están las pruebas de que votó sin ser diputado. Lo salieron a defender diputados y el Presidente de la Cámara. Después de lo ocurrido la medida que se tomó fue que los periodistas no ingresen al hemiciclo mientras se está en sesión, supongo que para que no se descubran cosas como ésta.

P.: El traslado del cadáver de Gardel resulta surrealista.

M.B.: Salió de Medellín, viajó en 7 medios de locomoción, pasó por 5 países, tardó 45 días en llegar, lo velaron en el Luna Park y recorrió la calle Corrientes hasta la Chacarita y al llegar se cantó él Himno. Fue una de las primeras grandes exequias populares.

P.: Recuerda que el Luna Park se llenó de nazis.

M.B.: Entre nuestros records tenemos el acto nazi más populoso fuera de Alemania, el año 1938 en el Luna Park, más de veinte mil personas.

P.: Nuestro país es dado tanto a picardías , como la del argentino que por un rato fue dueño de Google.

M.B.: Buscaba una historia para terminar el libro. Las historias están en orden cronológico y cuando sucedió eso, el año pasado, me pareció que era un gran cierre. Un argentino vio que estaba libre el dominio de Google y lo puso a su nombre. Duró pocas horas y hubo muchos mitos alrededor, como que el tipo se hizo millonario, que lo apretaron, que fue una tramoya, una avivada, todo eso es parte de la argentinidad.

P.: ¿Qué está escribiendo ahora?

M.B.: Un perfil del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas.