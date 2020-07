De Havilland: el adiós de la última estrella clásica

En compensación, Olivia ganó dos Oscar, por “Lágrimas de una madre” y “La heredera”. Se lució además en “Nido de víboras” (Mejor Actriz en Venecia), “Esta, nuestra vida”, “Mi prima Raquel” y otras buenas.

Con una famosa demanda contra la Warner, que derivó en lo que hoy se llama “Havilland decision”, logró que se acabaran los contratos leoninos de las empresas de cine. Y se casó dos veces, primero con el novelista Marcus Goodrich, y luego con Pierre Galante, entonces editor de “Paris Match”. Por él, y porque Hollywood ya no era el de antes, Olivia se mudó a Francia a mediados de los ’50. Y en 1962 escribió un libro singular, “Every Frenchman has one”, consejos para norteamericanas que quieran tener novio en Europa. Ella tuvo novios, por supuesto: Errol Flynn, James Stewart, John Huston, Howard Hughes. Y dos hijos, Benjamin, que murió por mala praxis en 1991, y Gisele, francesa que hoy vive en Malibú. Cada tanto Olivia volvía a Hollywood, para filmar algunas participaciones especiales, como en “Aeropuerto 77”, o para visitar a su amiga Bette Davis y agradecer a los devotos de “Lo que el viento se llevó”, que todos los años reponían esa película en Atlanta (una costumbre que este año debió suspenderse, por dos razones y no sólo una).

En 1988, tras hacer un telefilm, se declaró jubilada. En el 2000 la reina de Inglaterra le dio el título de Dama. Y en 2003 hizo su última gran aparición pública, cuando, muy elegante y con gran dominio de la escena, presentó en la entrega de los Oscar un homenaje especial al 75° aniversario de la Academia.

Hace apenas dos años demandó a la Fox y otra gente por un telefilm donde Catherina Zeta-Jones la representaba como una persona hipócrita y malhablada, para colmo sin haberle pedido permiso. Y estaba escribiendo -afirmaba- su autobiografía.