Horror en Hollywood: encuentran a la supervisora musical de "American Idol" y su esposo brutalmente asesinados

En una conferencia de prensa realizada por el Departamento de Policía de Los Ángeles ayer (15 de julio), el teniente Guy Golan dijo que, según el video de vigilancia del exterior de la casa de Kaye y Deluca, parecía que el sospechoso había saltado una cerca el jueves y estuvo en su casa durante unos 30 minutos antes de que la pareja entrara y lo encontrara.

LAPD NEWS: NR25147dc Arrest Made in Encino Double Homicide

El teniente Golan agregó que hubo una “lucha violenta” y que los propietarios fueron “asesinados sin piedad varias veces”, pero agregó que no había ningún video de vigilancia del interior de la casa.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desconoce el motivo y parece haber sido un ataque aleatorio. Aún no se ha recuperado ningún arma.

El trabajo de Robin Kaye en American Idol

Kaye trabajó como supervisora musical en American Idol durante 15 temporadas. Anteriormente, había participado en programas como Lip Sync Battle y The Singing Bee, así como en varios concursos de Miss Estados Unidos y Miss Universo .

En una declaración, un portavoz de American Idol dijo: “Robin ha sido una piedra angular de la familia Idol desde 2009 y fue verdaderamente querida y respetada por todos los que entraron en contacto con ella. Robin permanecerá en nuestros corazones para siempre y compartimos nuestro más sentido pésame con su familia y amigos durante este momento difícil”.

Deluca fue un cantautor conocido por su álbum de 1986 "Down To The Wire". Su lanzamiento más reciente fue "Street Rock" (2022).