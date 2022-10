House Of The Dragon y El Señor de los Anillos no vuelven hasta 2024.

En el caso de House of The Dragon, que acaba de terminar sus primeros 10 episodios, la demora se relaciona con que no filmará su segunda temporada hasta principios de 2023. "No esperen la segunda temporada en 2023, pero creo que en algún momento de 2024 es posible que llegue", explicó Casey Bloys, jefe de HBO, al medio especializado Vulture.