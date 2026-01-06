Hugh Jackman protagoniza el primer tráiler de la película "The Dead of Robin Hood" + Seguir en









La película esta escrita y dirigida por Michael Sarnoski, el cineasta responsable de "Pig", protagonizada por Nicolas Cage, y "A Quiet Place Day One".

Llega una nueva versión de Robin Hood.

El estudio A24 presentó el primer tráiler de The Dead of Robin Hood (La Muerte de Robin Hood), una oscura reinvención del mito de Robin Hood protagonizada por Hugh Jackman. Su estreno en cines está previsto para este año, en una fecha aún no revelada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Escrita y dirigida por Michael Sarnoski, el cineasta responsable de Pig, protagonizada por Nicolas Cage, y A Quiet Place Day One.

De qué trata The Dead of Robin Hood este thriller sitúa a Robin Hood (Jackman) lidiando con su pasado, tras una vida de crimen y asesinato, y gravemente herido tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer (Jodie Comer), se le ofrece una oportunidad de salvación.

Embed - The Death of Robin Hood | Official Trailer HD | A24 Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe también son parte del elenco.

Adelantando la trama, Sarnoski declaró al portal Entertainment Weekly que Robin Hood "era un forajido asesino que cometió muchas atrocidades y era un poco monstruoso. Pero ha vivido lo suficiente como para ver cómo se ha creado este folclore sobre él. Está tratando de entender cómo se siente al respecto, al ser retratado como un héroe cuando sabe lo que realmente fue".

"Lo que más me gusta de la visión de Mike sobre Robin Hood es que el guion transmitía poder y examinaba cómo este podía usarse para bien o para mal", dijo Jackman a EW. "Robin Hood es un hombre real en nuestra historia. Con todas sus cicatrices, su dolor, su arrepentimiento y, sí, su amor". "La historia de Mike tiene mucho peso", añadió Jackman. "Para mí, es hermosa y humana".

Temas Películas