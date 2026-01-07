La secuela de "The Housemaid" ya está en desarrollo con el regreso de Sydney Sweeney + Seguir en









El proyecto, basado en la segunda novela de la exitosa trilogía de Freida McFadden, ha estado en desarrollo durante los últimos meses.

Sweeney regresará para la secuela.

La estrella de The Housemaid, Sydney Sweeney, y el director Paul Feig ya están listos para una secuela de la película que llegó recientemente a los cines.

Gracias al éxito de taquilla del thriller psicológico —The Housemaid recaudó 133 millones de dólares en sus primeras dos semanas y media de estreno—, el estudio Lionsgate ha dado luz verde a una secuela, titulada The Housemaid's Secret. El proyecto, basado en la segunda novela de la exitosa trilogía de Freida McFadden, ha estado en desarrollo durante los últimos meses, y Lionsgate planea comenzar la producción a finales de este año con el regreso de Feig y las estrellas Sweeney y Michele Morrone.

De qué trata The Housemaid En "The Housemaid", Sweeney interpretó a Millie, una joven que intenta escapar de su pasado y es reclutada para trabajar como empleada doméstica interna para los adinerados Nina (Amanda Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Skelnar), quienes guardan sus propios secretos peligrosos. Morrone interpreta a Enzo, el jardinero de los Winchester, quien se convierte en un importante aliado de Millie. Elizabeth Perkins también protagoniza la película con clasificación R, que ha recaudado la impresionante suma de 133 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 35 millones de dólares.

El tema "I Did Something Bad" de Taylor Swift en "Reputation" aparece en los créditos finales, mientras la película anticipa los próximos pasos de Millie.

La guionista Rebecca Sonnenshine volverá para adaptar la secuela para los productores Todd Lieberman de Hidden Pictures y Feig y Laura Fischer de Pretty Dangerous Pictures. Sweeney y McFadden regresan como productores ejecutivos junto con Carly Elter y Alex Young de Hidden Pictures.

La serie de libros "The Housemaid" ha vendido más de 12 millones de ejemplares, de los cuales cuatro millones corresponden al segundo libro. Traducido a 40 idiomas, el primer libro ha sido un éxito de ventas del New York Times durante 65 semanas y ganó el premio Goodreads Choice de 2023 al mejor thriller.

