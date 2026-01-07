Netflix 2026: películas, series y juegos que llegan a la plataforma de streaming este año + Seguir en









Con algunos regresos y sorpresas, el año que comienza también tendrá grandes producciones argentinas.

Peaky Blinders regresa, esta vez con una película.

Hoy Netflix presentó nuestro su esperado slate de series, películas y juegos para 2026. Este año trae algo para todos, abarcando joyas ocultas, personajes sorprendentes y mundos nuevos.

Entre los viejos conocidos hay algunos regresos, como Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y Los Caballeros.

Habrá romances con Bridgerton, temporada 4 y Emily en París, temporada 6 y thrillers como el atraco de Denzel Washington y Robert Pattinson, Here Comes the Flood, la película llena de acción APEX de Charlize Theron y la nueva adaptación de la serie Hombre en Llamas de A.J. Quinnell.

Embed - Descubre tu futuro en 2026 | ¿Qué sigue? | Netflix Para los más chicos llega Plaza Sésamo y la próxima película animada familiar Intercambiados, con las voces en inglés de Michael B. Jordan y Juno Temple.

Habrá viajes a tierras exóticas a través de Narnia, ONE PIECE, Avatar: La Leyenda de Aang, Devil May Cry y El palacio del este.

Producciones argentinas que llegan a Netflix en 2026 El 2026 también trae grandes producciones hechas en Argentina. Entre las series y películas nacionales que llegarán este año a Netflix se encuentran: El último gigante

En el barro, temporada 2

Envidiosa, temporada 4 (temporada final)

Lo dejamos acá

Mis muertos tristes

Parque Lezama | Estrena en Netflix el 6 de marzo y en cines selectos en febrero

Yiya Murano: Muerte a la hora del té

Risa y la cabina del viento (tras su estreno en cines)

Serie de ficción inspirada en la historia de Moria Casán

Serie de ficción basada en la historia de Aníbal Gordon A lo ya anunciado se le irán sumando nuevos títulos a lo largo del año.

