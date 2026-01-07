Hoy Netflix presentó nuestro su esperado slate de series, películas y juegos para 2026. Este año trae algo para todos, abarcando joyas ocultas, personajes sorprendentes y mundos nuevos.
Netflix 2026: películas, series y juegos que llegan a la plataforma de streaming este año
Con algunos regresos y sorpresas, el año que comienza también tendrá grandes producciones argentinas.
Entre los viejos conocidos hay algunos regresos, como Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y Los Caballeros.
Habrá romances con Bridgerton, temporada 4 y Emily en París, temporada 6 y thrillers como el atraco de Denzel Washington y Robert Pattinson, Here Comes the Flood, la película llena de acción APEX de Charlize Theron y la nueva adaptación de la serie Hombre en Llamas de A.J. Quinnell.
Para los más chicos llega Plaza Sésamo y la próxima película animada familiar Intercambiados, con las voces en inglés de Michael B. Jordan y Juno Temple.
Habrá viajes a tierras exóticas a través de Narnia, ONE PIECE, Avatar: La Leyenda de Aang, Devil May Cry y El palacio del este.
Producciones argentinas que llegan a Netflix en 2026
El 2026 también trae grandes producciones hechas en Argentina. Entre las series y películas nacionales que llegarán este año a Netflix se encuentran:
- El último gigante
- En el barro, temporada 2
- Envidiosa, temporada 4 (temporada final)
- Lo dejamos acá
- Mis muertos tristes
- Parque Lezama | Estrena en Netflix el 6 de marzo y en cines selectos en febrero
- Yiya Murano: Muerte a la hora del té
- Risa y la cabina del viento (tras su estreno en cines)
- Serie de ficción inspirada en la historia de Moria Casán
- Serie de ficción basada en la historia de Aníbal Gordon
A lo ya anunciado se le irán sumando nuevos títulos a lo largo del año.
