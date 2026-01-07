SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 12:29

Netflix 2026: películas, series y juegos que llegan a la plataforma de streaming este año

Con algunos regresos y sorpresas, el año que comienza también tendrá grandes producciones argentinas.

Peaky Blinders regresa, esta vez con una película.

Hoy Netflix presentó nuestro su esperado slate de series, películas y juegos para 2026. Este año trae algo para todos, abarcando joyas ocultas, personajes sorprendentes y mundos nuevos.

Entre los viejos conocidos hay algunos regresos, como Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y Los Caballeros.

Habrá romances con Bridgerton, temporada 4 y Emily en París, temporada 6 y thrillers como el atraco de Denzel Washington y Robert Pattinson, Here Comes the Flood, la película llena de acción APEX de Charlize Theron y la nueva adaptación de la serie Hombre en Llamas de A.J. Quinnell.

Embed - Descubre tu futuro en 2026 | ¿Qué sigue? | Netflix

Para los más chicos llega Plaza Sésamo y la próxima película animada familiar Intercambiados, con las voces en inglés de Michael B. Jordan y Juno Temple.

Habrá viajes a tierras exóticas a través de Narnia, ONE PIECE, Avatar: La Leyenda de Aang, Devil May Cry y El palacio del este.

Producciones argentinas que llegan a Netflix en 2026

El 2026 también trae grandes producciones hechas en Argentina. Entre las series y películas nacionales que llegarán este año a Netflix se encuentran:

  • El último gigante
  • En el barro, temporada 2
  • Envidiosa, temporada 4 (temporada final)
  • Lo dejamos acá
  • Mis muertos tristes
  • Parque Lezama | Estrena en Netflix el 6 de marzo y en cines selectos en febrero
  • Yiya Murano: Muerte a la hora del té
  • Risa y la cabina del viento (tras su estreno en cines)
  • Serie de ficción inspirada en la historia de Moria Casán
  • Serie de ficción basada en la historia de Aníbal Gordon

A lo ya anunciado se le irán sumando nuevos títulos a lo largo del año.

