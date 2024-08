Inician una petición online para salvar una serie de Star Wars cancelada por Disney

Solo han pasado un par de días desde que Disney canceló su última serie de Star Wars , The Acolyte , pero los fanáticos ya están moviéndose para intentar salvar el programa.

Amandla Stenberg lidera la serie como las hermanas gemelas conflictivas Osha y Mae, con bhaciendo su primera aparición en idioma inglés como el Maestro Jedi Sun junto a Dafne Keen, Charlie Barnett y más. El ex protagonista de The Good Place y Top Gun: Maverick, Manny Jacinto, se convirtió especialmente en un favorito de los fanáticos como The Stranger / Qimir. Las expectativas eran altísimas sobre cómo la serie retrataría el final de la era de la Alta República y mostraría cómo un momento tan crucial allanó el camino para los eventos futuros que la mayoría de los espectadores conocen.