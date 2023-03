Internaron de urgencia a la exmodelo Raquel Mancini







Según destacaron desde el hospital, la ex modelo tiene muchos moretones en el cuerpo y no son de golpes, sino de algún tratamiento estético que se habría realizado hace poco.

La exmodelo Raquel Mancini quedó internada en terapia intensiva en el Hospital Fernández y, en medio de un fuerte hermetismo, la familia pidió que no se entregara un parte médico. No obstante, detallaron que es preocupante la situación en la que se encuentra Mancini.

Se trata de una de las modelos más populares en la década del '80, pero su carrera siempre se vio afectada por los riesgos en los que puso su salud por culpa de las cirugías estéticas a las cuales se sometió constantemente con el correr de los años.

"Ingresó la semana pasada al hospital. La familia está preocupada por ella, la llamaba la mamá, no contestaba y se asustaron. Cuando llegó el hermano la encontró tirada, balbuceando, no se podía mover. Fue encontrada en su departamento de Palermo tirada en el piso. Podía contestar pero no podía levantarse para abrir la puerta. Ella vive sola y no está trabajando", contaron en Intrusos.

Las cirugías con Lotocki Su hermano Augusto fue quien brindó algunos detalles. Contó que le duele y le angustia que Raquel siga yendo a lo de Lotocki, el polémico cirujano que enfrenta varias causas judiciales por supuesta mala praxis con sus pacientes. "No entra en razón con el tema de Lotocki. No tiene obra social y la tuvo que buscar el Same", destacaron.

Raquel Mancini se sometió a varios tratamientos estéticos, que le valieron dolores, internaciones y duras recuperaciones. Sin embargo, continuaría buscando ese ideal de belleza. Según destacaron desde el hospital, la ex modelo tiene muchos moretones en el cuerpo y no son de golpes, sino de algún tratamiento estético que se habría realizado hace poco. Además de sus problemas derivados de las intervenciones estéticas, su familia está preocupada porque la ex modelo no tiene trabajo, vive sola, su alquiler vence en mayo próximo y no saben cómo podrá seguir con su vida. En 2019 también la habían internado. Su novio de ese entonces la había encontrado desvanecida por supuestos trastornos de alimentación. Por ese entonces, su amigo Cristian Alí había contado que "Raquel se convirtió en una mitómana, además de ser adicta a las cirugías y las pastillas. Sus padres sospechan que se volvió a operar con Lotocki. Porque ya lo había hecho y no lo había comunicado".

