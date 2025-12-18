Las 10 series de 2025 que no te puedes perder antes de 2026

2025 fue excepcional para la televisión, con series que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Desde thrillers adictivos hasta comedias ingeniosas y dramas profundos.

Con cameos de estrellas como Ron Howard y Martin Scorsese, la serie es un festín de humor ácido.

En 2025 hubo muchas series buenas, pero diez de ellas se destacaron por su impacto en la crítica, los premios obtenidos y su capacidad para innovar en la narrativa televisiva. Aquí te explicamos por qué cada debes elegirlas.

Protagonista: Matthew Goode Sinopsis: Goode brilla como un detective gruñón que lidera un equipo de inadaptados para resolver casos sin resolver. Basada en una exitosa serie de libros daneses, la serie ya fue renovada para una segunda temporada gracias a su recepción positiva. Por qué verla: Ideal para los amantes de los misterios bien construidos y los personajes complejos.

Goode brilla como un detective gruñón que lidera un equipo de inadaptados para resolver casos sin resolver.

Protagonistas: Sterling K. Brown y Shailene Woodley Sinopsis: Un agente del Servicio Secreto descubre que el presidente ha muerto, desencadenando una trama llena de giros inesperados. La mezcla de ciencia ficción, drama y misterio la convierte en una de las apuestas más arriesgadas y emocionantes del año. Por qué verla: Perfecta para quienes buscan una historia que combine intriga política con elementos sobrenaturales.

3. “The Pitt” (HBO Max)

Protagonista: Noah Wyle Sinopsis: Wyle regresa a la pantalla como el jefe de la sala de emergencias de un centro de trauma en Pittsburgh. La serie, ganadora de múltiples premios Emmy, destaca por su realismo y actuaciones conmovedoras. Por qué verla: Una dosis de drama médico con la calidad que solo HBO Max puede ofrecer.

4. “The Beast in Me” (Netflix)

Protagonistas: Claire Danes y Matthew Rhys Sinopsis: Danes interpreta a una autora con bloqueo de escritor que se obsesiona con la vida de un desarrollador inmobiliario (Rhys), sospechoso de la desaparición de su primera esposa. La química entre los protagonistas y la trama llena de suspense la hacen irresistible. Por qué verla: Para los fans de los thrillers psicológicos y las actuaciones intensas.

5. “Adolescence” (Netflix)

Protagonista: Owen Cooper Sinopsis: Una serie limitada que sigue a un adolescente acusado de asesinato, filmada en tomas continuas que le dan un estilo único, casi teatral. Cooper, en su debut actoral, entregó una actuación que le valió un Emmy. Por qué verla: Una experiencia cinematográfica innovadora y perturbadora.

image Cooper (protagonista de Adolescent), en su debut actoral, entregó una actuación que le valió un Emmy.

Comedia: risas que marcaron el año

6. “The Studio” (Apple TV)

Protagonista: Seth Rogen Sinopsis: Rogen interpreta a un ejecutivo de Hollywood en una comedia que parodia el mundo del espectáculo. Con cameos de estrellas como Ron Howard y Martin Scorsese, la serie es un festín de humor ácido y situaciones incómodas. Por qué verla: Si te gustó Curb Your Enthusiasm, esta es tu próxima obsesión.

7. “St. Denis Medical” (Peacock)

Protagonistas: Wendi McLendon-Covey, Allison Tolman y David Alan Grier Sinopsis: Un falso documental que sigue las desventuras del personal de un hospital en Oregón. Con un elenco talentoso y un humor fresco, la serie logró renovación para una segunda temporada. Por qué verla: Comedia inteligente y personajes entrañables, ideal para maratonear.

8. “The Paper” (Peacock)

Sinopsis: Derivada de The Office, esta serie sigue a los empleados de un pequeño periódico en Ohio. Aunque no es una copia de su predecesora, logra encontrar su propio estilo con chistes recurrentes y personajes peculiares. Por qué verla: Para los nostálgicos de The Office que buscan algo nuevo pero familiar.

Reality y romance: el escape perfecto

9. “Love Island USA” (Peacock)

Sinopsis: La séptima temporada del reality de citas que dominó las redes sociales. Con un elenco renovado y giros inesperados, es el programa ideal para desconectar y disfrutar del drama romántico. Por qué verla: Adictivo, ligero y perfecto para ver en compañía.

image Con un elenco renovado y giros inesperados, Love Island es el programa ideal para desconectar. X

Drama juvenil: amor y crecimiento

10. “Forever” (Netflix)

Protagonistas: Lovie Simone y Michael Cooper Jr. Sinopsis: Basada en la novela de Judy Blume, sigue a una joven pareja en Los Ángeles mientras navega los altibajos del primer amor. Con actuaciones sólidas y una narrativa emotiva, la serie ya tiene confirmada su segunda temporada. Por qué verla: Una historia tierna y realista sobre el amor adolescente.