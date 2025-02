James Cameron dice que esta cerca de obtener la ciudadanía neozelandesa y define como "repugnante" a la administración Trump

El tres veces ganador del Oscar James Cameron reveló recientemente que su ciudadanía neozelandesa es "inminente" después de que el presidente Donald Trump fuera elegido para un segundo mandato en noviembre, y señaló que la medida es "algo por lo que he trabajado, algo por lo que he tenido que sacrificarme".

“Veo un alejamiento de todo lo decente”, dijo a Stuff of the US de NZ bajo la administración de Trump. “Estados Unidos no defiende nada si no defiende lo que ha defendido históricamente. Se convierte en una idea hueca, y creo que la están vaciando lo más rápido que pueden para su propio beneficio”.