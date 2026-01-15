Otro colapso de una grúa en Tailandia: cayó sobre una autopista y dejó dos muertos

El accidente ocurrió cerca de Bangkok y se suma al descarrilamiento ferroviario fatal del día anterior, lo que llevó al Gobierno a rescindir contratos y anunciar sanciones.

El accidente ocurrió en una obra vial cercana a Bangkok y se produjo a menos de 24 horas de otra tragedia similar.

Una grúa de construcción se derrumbó este jueves sobre una autopista elevada cercana a Bangkok y causó la muerte de dos personas , en el segundo accidente grave registrado en Tailandia en menos de 48 horas , una seguidilla que expuso fallas en obras de infraestructura y obligó al gobierno a tomar medidas urgentes.

El colapso se produjo durante la mañana en la provincia de Samut Sakhon , cuando la grúa cayó sobre una calle elevada de la autopista Rama 2, una de las principales vías de salida de Bangkok . El impacto atrapó a dos vehículos que circulaban por la zona, cuyos ocupantes fallecieron , según confirmó el Ministerio de Transporte.

El ministro Phiphat Ratchakitprakarn informó que el área donde ocurrió el accidente forma parte de un proyecto de ampliación vial que desde hace tiempo acumula antecedentes de incidentes durante las tareas de construcción, algunos de ellos con consecuencias fatales.

El desplome de la estructura atrapó a vehículos que circulaban por la carretera elevada en la provincia de Samut Sakhon.

El derrumbe de la grúa ocurrió apenas un día después de que al menos 31 personas murieran y otras 64 resultaran heridas tras la caída de una grúa de construcción que provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia. El accidente ocurrió mientras la formación circulaba por una zona donde se realizaban obras ferroviarias de alta velocidad.

El siniestro se produjo durante la mañana del miércoles en el distrito de Sikhio, en la provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 230 kilómetros al noreste de Bangkok. El tren había partido desde la capital tailandesa con destino a la provincia de Ubon Ratchathani y transportaba a 195 pasajeros , de acuerdo con datos oficiales difundidos tras el operativo de emergencia.

tragedia en tailandia Restos del tren descarrilado tras el colapso de una grúa de construcción en el noreste de Tailandia. X: @ActualidadRT

la grúa estaba operando en un proyecto ferroviario elevado de alta velocidad construido sobre la línea existente cuando se derrumbó de forma repentina. Parte de la estructura impactó directamente sobre dos vagones del tren en movimiento, lo que provocó su descarrilamiento y un incendio de corta duración que fue rápidamente controlado por los bomberos.

Las imagenes muestran vagones volcados entre las plantas, restos de la grúa sobre las vías y columnas de humo saliendo de los escombros. Otras, registraron a equipos de rescate intentando liberar a víctimas atrapadas, mientras los pasajeros gravemente heridos eran trasladados en ambulancias.

La empresa constructora, bajo investigación

El gobierno tailandés indicó que la empresa Italian-Thai Development estaba involucrada tanto en la obra vial donde ocurrió el colapso de este jueves como en el proyecto ferroviario del accidente anterior. En el caso del tren, una compañía china estuvo a cargo del diseño y la supervisión de la construcción.

Italian-Thai Development también fue contratista principal en el Edificio de Auditoría del Estado de Bangkok, que colapsó durante un fuerte terremoto en marzo pasado y provocó alrededor de 100 muertes. Por ese hecho, 23 personas y empresas fueron acusadas, incluyendo altos directivos de la firma y de su socio chino.

tailandia El Gobierno anunció investigaciones y sanciones contra los contratistas responsables de los trabajos.

Tras los dos accidentes consecutivos, el primer ministro Anutin Charnvirakul anunció la rescisión inmediata de los contratos con las empresas involucradas y su inclusión en una lista negra. Además, ordenó iniciar acciones legales y avanzar en la búsqueda de nuevos contratistas para completar las obras.

El gobierno también anticipó la implementación de un sistema de evaluación del desempeño de las empresas constructoras, con el objetivo de reforzar los controles y evitar nuevos episodios en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.