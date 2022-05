Amber Heard retomó hoy su declaración en el juicio por difamación iniciado por Johnny Depp

Una foto, del 15 de diciembre de 2015, mostraba su sien magullada. Heard testificó que Depp causó la lesión durante una de sus discusiones.

“Johnny tenía su mano en parte de mi cara, con mi cara hacia abajo, y me estaba golpeando la cabeza, golpeándome repetidamente en la cabeza”, dijo. “Eso es lo que causó ese moretón en mi sien”.

Depp ha negado reiteradamente haber golpeado a Heard. El actor presentó la demanda en contra de Heard después de que ella publicara un artículo de opinión en el Washington Post en diciembre de 2018, en el que escribió que “hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres. que hablan”.

En el testimonio del lunes, Heard dijo que en enero de 2016, el consumo de drogas de Depp se había vuelto tan grave que había estado "alucinando". El abogado de Depp se opuso a esa caracterización específica, pero a Heard se le permitió describir otros aspectos de su comportamiento.

“Estaba hablando con personas que no estaban allí, es decir, personas que no estaban en la habitación”, dijo. “Él comentaba sobre alguien que estaba en la habitación detrás de mí que no estaba allí. Fue aterrador”.

Heard también se refirió a un incidente notorio de abril de 2016, cuando tuvieron una discusión después de que Depp se perdiera la cena de su 30 cumpleaños. Ella dijo que su pelea incluyó un empujón y Depp arrojó una botella de champán que atravesó una pintura. Ella dijo que él luego la tumbó en su cama y la agarró por el área púbica. Se estaba burlando de mí: 'mira quién es tan duro. ¿Quieres ser duro como un hombre ahora?'” Depp finalmente le gritó, “F—ing Birthday”, y luego salió furioso.

Al día siguiente, dijo, vino un amigo y se dirigían al Festival de Música de Coachella. Uno de sus perros, Boo, había estado en la cama, pero tenía problemas de control intestinal. Depp había testificado anteriormente que ella había dejado materia fecal en su cama, pero Heard negó haberlo hecho. “No creo que eso sea gracioso, punto. Creo que eso es repugnante”, dijo.