Jonathan Joss, actor reconocido por las series "King of the Hill" y "Parks and Recreation", fue asesinado en Texas

Jonathan Joss , actor estadounidense conocido por dar voz al personaje John Redcorn en la serie animada King of the Hill y por su papel como el jefe Ken Hotate en Parks and Recreation , falleció el domingo tras recibir disparos en San Antonio, Texas. Tenía 59 años.

Joss, originario de San Antonio, trabajó ininterrumpidamente como actor desde mediados de los 90, apareciendo por primera vez en la película de rodeo de Luke Perry , 8 Seconds . Trabajó en varias películas para televisión y tuvo un arco argumental de seis episodios en la serie Walker, Texas Ranger . Sus últimos trabajos televisivos incluyen Friday Night Lights, The League, Ray Donovan, In Plain Sight y Parks & Recreation .

Apareció en 34 episodios de King of the Hill, según IMDb, y también prestó su voz al personaje de John Redcorn en el videojuego King of the Hill. Fue uno de sus varios créditos en videojuegos que también incluyó voces en Red Dead Redemption, The Walking Dead: Michonne, Days Gone, Cyberpunk 2077 y Wasteland 3.

“Jonathan Joss dio vida a 'John Redcorn' de King of the Hill durante más de doce temporadas, incluyendo la próxima reedición”, declararon Mike Judge, Greg Daniels y Saladin Patterson en un comunicado. “Echaremos de menos su voz en King of the Hill, y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

En el ámbito cinematográfico, apareció en True Grit de los hermanos Coen, Los siete magníficos de Antoine Fuqua y The Forever Purge de 2021. Más recientemente, interpretó a Bad Face en Tulsa King de Paramount+.