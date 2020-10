El Schindler argentino, falsificador que salvó la vida de 3.000 judíos

“Un día me saqué una mala nota en la escuela, así que imité la firma de mi madre. Ella me descubrió y me castigó, pero mi padre se puso a reír: ‘Sarah, cualquiera ve que esta firma está mal hecha’, me dijo. Fue entonces cuando supe que mi padre, durante 40 años, vivió falsificando documentos...”. Así lo cuenta ella misma en su libro “Adolfo Kaminsky. Une vie de faussaire”, próximo a ser llevado al cine por la empresa Vendome Production, con guión de ella misma. Sarah es actriz y coguionista de comedias, aunque también ha participado en los libretos de “Gauguin: viaje a Tahití”, con Vincent Cassel, y “Adieu monsieur Haffmann”, con Daniel Auteuil, sobre el acuerdo de un joyero judío con su empleado bajo la ocupación nazi. Uno de sus cuatro hermanos es cantante de rap alternativo, José Youssef, alias Rocé. Y el padre, que el 1 de octubre cumplió 95 años, hoy es un viejito de barba muy blanca. Pero, siendo apenas adolescente, salvó a más de 3.000 judíos.