"Una batalla tras otra" se encamina como la película favorita de los Globos de Oro

La cinta cuenta con nueve nominaciones y parece seguro llevarse los premios a mejor comedia y mejor director. Ganó varios premios menores en las últimas semanas.

La película " Una batalla tras otra" , dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio , se perfila como la favorita de los Globos de Oro . La temporada de premios se espera para el domingo, a dos meses de los Óscar .

Este thriller, que gira en torno a un revolucionario y su hija adolescente, es un viaje en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos. En un momento en que EEUU está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas la elogiaron por captar el espíritu del momento.

Con nueve nominaciones, la cinta parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director. "Esta película lo está arrasando todo y parece imparable", dijo el cronista del sitio especializado Deadline Pete Hammond a AFP, al recordar que ganó varios premios menores en las últimas semanas.

DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet , sobresaliente como un jugador de pimpón de ambición insaciable en "Marty Supreme".

La intérprete Teyana Taylor también podría ampliar la cosecha de "Una batalla tras otra", con el premio a mejor actriz de reparto. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan ("La hora de la Desaparición") y Ariana Grande ("Wicked: Por Siempre").

El dominio de "Una batalla tras otra" parece aún más claro porque los Globos de Oro separan las comedias de los dramas. En el caso de "Pecadores", narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30 y sorprendió por su originalidad, lo que le vale competir a mejor película dramática.



Esa terna está disputada con "Hamnet", una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Una victoria de "Pecadores" indicaría "un verdadero cambio" en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado "nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos".

Premios Oscar 2026: "Belén" de Dolores Fonzi sigue en carrera por la nominación a Mejor Película Internacional

La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina Belén en la "shortlist" de las 15 producciones que aspiran al premio Oscar como Mejor Película Internacional. El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo.

Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 22 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia. En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo.