Justin Bieber, Bad Bunny y Dua Lipa en el top musical 2022 de Apple Music

El Top 10 se completó con "As It Was" de Harry Styles, "Wait for U (feat. Drake & Tems)" de Future, "Super Gremlin" de Kodak Black, "Easy on Me" de Adele, "Heat Waves" de Glass Animals, “Cold Heart (PNAU Remix)” de Elton John y Dua Lipa, “First Class” de Jack Harlow, “Me Porto Bonito” de Bad Bunny y Chencho Corleone y “abcdefu” de GAYLE.

Bad Bunny, el Artista del año 2022 de Apple Music, se convirtió en el primer artista latino en tener el álbum más grande del año con “Un Verano Sin Ti”. Cuatro meses después de su lanzamiento récord, “Un Verano Sin Ti” ya se había convertido en el álbum latino más grande de todos los tiempos en Apple Music por transmisiones de por vida.

La lista de letras más leídas de Apple Music estuvo encabezada por "We Don't Talk About Bruno", el gran éxito de la banda sonora de "Encanto" de Disney. Mientras tanto, “Head & Heart (feat. MNEK)” del DJ británico Joel Corry lideró la lista Fitness Songs, que clasifica las mejores canciones en las listas de reproducción de fitness de Apple Fitness+ y Apple Music. “Head & Heart” alcanzó el Top 100 diario en 53 países y regiones de todo el mundo, incluidos 12 donde alcanzó el top 20.

Liderando la lista de Shazam estaba “Cold Heart (PNAU Remix)” de Elton John y Dua Lipa, que marcó la primera vez que Elton John encabezó la lista mundial de Shazam. La canción ocupó el número 1 en 17 listas nacionales, un récord para ambos cantantes, y ambos alcanzaron el primer lugar en el Reino Unido por primera vez. Completando los cinco primeros estaban "Heat Waves" de Glass Animals, "As It Was" de Harry Styles, "Pepas" de Farruko y "Do It To It (feat. Cherish)" de Acraze.