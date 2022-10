Tras comentarios antisemitas ¿Spotify retira la música de Kanye West?

"Es realmente solo su música, y su música no viola nuestra política", dijo Ek a Reuters, y agregó: "Depende de su sello, si quieren tomar medidas o no". Ek dijo que los comentarios antisemitas de Ye habrían sido retirados de Spotify si los hubiera hecho en un podcast o grabación, según su política de incitación al odio, pero que el rapero no había hecho tales comentarios.

Def Jam posee los derechos de autor de las grabaciones de West desde 2002 hasta 2016. El contrato del rapero con su compañía discográfica de mucho tiempo expiró con su álbum DONDA de 2021 .

“La relación de Def Jam con Ye como artista de grabación, la asociación de Def Jam con la empresa del sello GOOD Music y el acuerdo de comercialización de Ye con Bravado terminaron en 2021”, dijo Def Jam en un comunicado a The Hollywood Reporter. “No hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Estamos profundamente comprometidos con la lucha contra el antisemitismo y cualquier otra forma de prejuicio”.

Después de que West hiciera repetidos comentarios antisemitas en entrevistas y tuits, los principales actores de Hollywood comenzaron a pedir públicamente un boicot al rapero. El jefe de WME, Ari Emanuel, pidió directamente a los socios corporativos de Ye, en particular a Spotify y Apple Music, que dejaran de colaborar con él.

Desde la súplica de Emanuel, la agencia de talentos CAA dejó a Ye como cliente, MRC Entertainment archivó un documental completo sobre el rapero y Balenciaga, GAP y Vogue cortaron todos los lazos con él .

El lunes, Kanye West perdió su respaldo corporativo más grande, el gigante de ropa deportiva Adidas, que puso fin a su asociación altamente lucrativa con la marca Yeezy.