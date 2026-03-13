Uno de los protagonistas de la aclamada película nominada a los premios de la Academia, La voz de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab), reveló que no podrá asistir a la ceremonia de los Premios Oscar del domingo debido a la prohibición de viajar impuesta por Donald Trump.
Le negaron la visa de EEUU a un candidato al Oscar: es el protagonista de una película nominada
Se trata de un actor palestino, uno de los protagonistas de "La voz de Hind Rajab",que disputa el premio a Mejor Película Internacional.
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El ciudadano palestino Motaz Malhees, quien interpretó uno de los papeles principales en la película nominada a Mejor Película Internacional —que dramatiza el asesinato de una niña palestina de 6 años con el apoyo de Israel— anunció el jueves en Instagram que la iniciativa del presidente le ha impedido entrar a Estados Unidos.
El mensaje de Motaz Malhees por su ausencia en los Premios Oscar
"Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no estaré allí. No me permiten entrar a Estados Unidos debido a mi ciudadanía palestina", escribió Malhees en su publicación.
Sobre este acontecimiento, comentó: "Duele. Pero esta es la verdad. Se puede bloquear un pasaporte, pero no se puede silenciar una voz", incluso sobre el tema tan actual e importante que aborda la película.
"Soy palestino y me siento orgulloso y digno. Mi espíritu estará con The Voice of Hind Rajab esa noche", continuó Malhees. "Les deseo mucha suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada".
La prohibición de viajar impuesta por Trump a mediados de 2025 incluía restricciones a países como Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la agencia de prensa Associated Press. En diciembre de 2025 se amplió para incluir a 20 países más y a la Autoridad Palestina, según el mismo medio.
Cómo y dónde ver la entrega de los premios Oscar 2026
La completa cobertura comenzará una hora antes de la ceremonia, a las 19hs, con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja.
La ceremonia será conducida por el ganador del Emmy, presentador, escritor y productor Conan O’Brien.
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