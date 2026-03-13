Le negaron la visa de EEUU a un candidato al Oscar: es el protagonista de una película nominada

Se trata de un actor palestino, uno de los protagonistas de "La voz de Hind Rajab",que disputa el premio a Mejor Película Internacional.

Motaz Malhees es uno de los protagonistas de la película.

Uno de los protagonistas de la aclamada película nominada a los premios de la Academia, La voz de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) , reveló que no podrá asistir a la ceremonia de los Premios Oscar del domingo debido a la prohibición de viajar impuesta por Donald Trump .

El ciudadano palestino Motaz Malhees , quien interpretó uno de los papeles principales en la película nominada a Mejor Película Internacional —que dramatiza el asesinato de una niña palestina de 6 años con el apoyo de Israel— anunció el jueves en Instagram que la iniciativa del presidente le ha impedido entrar a Estados Unidos.

" Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no estaré allí. No me permiten entrar a Estados Unidos debido a mi ciudadanía palestina", escribió Malhees en su publicación.

Sobre este acontecimiento, comentó: "Duele. Pero esta es la verdad. Se puede bloquear un pasaporte, pero no se puede silenciar una voz ", incluso sobre el tema tan actual e importante que aborda la película.

" Soy palestino y me siento orgulloso y digno . Mi espíritu estará con The Voice of Hind Rajab esa noche", continuó Malhees. "Les deseo mucha suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada".

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La prohibición de viajar impuesta por Trump a mediados de 2025 incluía restricciones a países como Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la agencia de prensa Associated Press. En diciembre de 2025 se amplió para incluir a 20 países más y a la Autoridad Palestina, según el mismo medio.

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La completa cobertura comenzará una hora antes de la ceremonia, a las 19hs, con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja.

La ceremonia será conducida por el ganador del Emmy, presentador, escritor y productor Conan O’Brien.