Bonos en dólares: cuánto pesa el riesgo político en el precio de los títulos soberanos

El mercado asigna un 80% de probabilidad a la continuidad de las políticas económicas y un 20% a un cambio de rumbo político.

El valor actual de los bonos ley local incorpora adecuadamente la expectativa de continuidad de las políticas del gobierno actual.

Se ha estado hablando mucho respecto al nivel del “riesgo kuka” (varios funcionarios y el propio Javier Milei se han referido a esto en diversas ocasiones) en función del rendimiento de los bonos en dólares.

Hemos tratado de modelar qué nivel de probabilidad está asignando el mercado implícitamente a ese riesgo en el precio de los bonos hard dólar ley local .

Con eso en mente, tuvimos en cuenta la tasa a la que cotizan los bonos más cortos con vencimiento dentro del mandato de Milei (el AO27) . Esa tasa la aplicamos al flujo de fondos del bono más líquido del mercado con la misma legislación local (AL30) .

Es decir que descontamos los flujos a recibir del bono AL30 a la tasa a la que cotiza el AO27 , lo que debería proporcionarnos una clara señal de precio asumiendo continuidad política en el período 2027/2031 . Ese cálculo teórico arroja un precio al que debería cotizar el AL30 de u$s65,40 .

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Escenarios de continuidad o cambio político

Para el escenario en el que el gobierno no logra reelegir en 2027 y se materializa un gobierno con impronta K, descontamos el flujo de los primeros tres cupones a la TIR del AO27 y el resto a una TIR similar a la que cotizaba el AL30D antes de la elección de 2023 (oscilaba en torno al 40% o más).

Bajo este supuesto, el precio actual del bono debería ser de u$s41,90.

Considerando ambos escenarios, tenemos entonces que la probabilidad implícita en los precios actuales (en torno a u$s61) es que el mercado estaría asignando una probabilidad del 20% a que se materialice un escenario de reversión de las políticas actuales, mientras que la probabilidad de continuidad sería del 80%.

Esta combinación de escenarios nos lleva a concluir que la relación riesgo/retorno es asimétrica, con una ganancia esperada en caso de continuidad del orden del 8%, frente a una pérdida eventual del 31% en un escenario de gobierno K.

Bonos ley local: qué descuenta hoy el mercado

Esperar que el riesgo de reversión de políticas con un gobierno de impronta K tienda a 0% luce al menos voluntarista, dado el horizonte temporal y también la intención que muestra el gobierno de subir al ring al kirchnerismo para fidelizar sectores que temen el regreso de esas políticas.

Aun si redujéramos esas chances al 10%, el precio esperado mejoraría solo hasta los u$s63, lo que implicaría una modesta mejora del 3% o 4%.

En conclusión, nos parece que el valor actual de los bonos ley local incorpora adecuadamente la expectativa de continuidad de las políticas del gobierno actual (80% de probabilidad frente a 20% de riesgo de cambio de orientación política) y, por lo tanto, las mejoras esperadas lucirían acotadas para los próximos meses.



Jefe de Research de Aurum Valores