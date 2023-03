Keira Knightley descarta regresar a una nueva película de Piratas del Caribe

La primera película de la serie cumple 20 años este año y ayudó a lanzar la carrera de Knightley junto con su trabajo inicial como Bend It Like Beckham . Sin embargo, admitió que no recuerda "mucho" sobre la película, porque llegó en un punto crucial e increíblemente ocupado en su carrera.

De la primera película, Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra, dijo: “En cierto modo, me lanzó desde un cohete, en realidad, en lo que respecta a mi carrera. Ese año fue Bend It Like Beckham, Love Actually y Pirates del Caribe".