Por la crisis habitacional, 1 de cada 3 familias en la Argentina reside en una vivienda inadecuada

En la Argentina, una de cada tres familias habita en viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas de dignidad y seguridad, lo que evidencia una profunda crisis habitacional.
El estudio advierte que millones de personas viven en hogares con graves deficiencias estructurales y de servicios.
Así lo revela un reciente informe elaborado por organizaciones sociales que trabajan en el acceso al hábitat: Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina.
El estudio advierte que millones de personas viven en hogares con graves deficiencias estructurales y de servicios: construcciones precarias, hacinamiento, falta de agua potable, ausencia de baños, instalaciones eléctricas inseguras y carencia de condiciones sanitarias básicas. “Esta situación vulnera derechos esenciales y afecta la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo”, remarcaron las entidades.
Datos que reflejan la crisis habitacional
Más de 5 millones de personas viven en barrios populares (RENABAP).
6 millones carecen de baño (Censo Nacional).
Más de 1 millón habita en hacinamiento crítico (EPH-Indec).
Las organizaciones recordaron que una vivienda adecuada debe garantizar seguridad en la tenencia, servicios básicos, habitabilidad, accesibilidad y ubicación apropiada cerca de empleo, salud y educación.
En el marco del Día Mundial del Hábitat, lanzaron la plataforma Conectando Hábitat, que busca visibilizar historias reales de personas en situación de vulnerabilidad mediante relatos dramatizados y animaciones generadas con inteligencia artificial. La propuesta busca poner rostro y voz a una problemática que afecta a millones y exige respuestas urgentes.
