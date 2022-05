Kevin Spacey fue imputado por la agresión sexual a tres hombres

El actor -reconocido por su trabajo en Belleza americana, House of Cards y Seven, entre otros proyectos exitosos- habría cometido los delitos entre 2005 y 2013, cuando se desempeñaba como director del prestigioso teatro Old Vic. Dos de ellos en Londres y uno en la localidad de Gloucestershire. Un detalle no menor es que el teatro pidió disculpas luego de revelar que había recibido alrededor de 20 denuncias contra Spacey por mal comportamiento.