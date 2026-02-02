Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos juntos en París y reavivan los rumores de un posible romance + Seguir en









Después de una escapada romántica en Reino Unido, la pareja se hospeda en París, disfrutando de su tiempo juntos en un exclusivo hotel.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton volvieron a causar revuelo en el mundo del espectáculo y el deporte luego de que se difundieran nuevas imágenes que los muestran compartiendo tiempo juntos en Europa. Tras una escapada romántica en el Reino Unido, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 fueron vistos en las últimas horas en París, lo que volvió a encender los rumores sobre un posible romance.

Así fue el encuentro de Kim Kardashian con Hamilton Según medios internacionales, durante el fin de semana ambos se habrían alojado en un exclusivo hotel británico, donde aparentemente compartieron una cena íntima y un masaje en pareja. El encuentro se dio en un ambiente reservado, lejos de las miradas indiscretas, aunque no logró pasar completamente desapercibido.

Una vez finalizada la estadía en el Reino Unido, Kardashian y Hamilton viajaron a la capital francesa. De acuerdo a la información publicada por el medio estadounidense Page Six, llegaron a París en un avión privado y se trasladaron a un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad, acompañados por un fuerte operativo de seguridad. Sin embargo, el intento por preservar la intimidad no fue del todo efectivo frente a la presencia de fotógrafos y fanáticos.

Ya instalada en el hotel parisino, la empresaria participó de un evento vinculado a su marca Nike x Skims, donde se la vio relajada y sonriente, aunque optó por no hacer declaraciones sobre su vida sentimental ante la prensa.

Kim kardashian y Hamilton La reunión entre la modelo y el piloto de Fórmula 1 volvió a encender los rumores sobre un posible romance. De todas maneras, esto no se trata de un vínculo reciente: Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace más de diez años. Su primer acercamiento público se remonta a 2014, cuando coincidieron en la gala de los premios GQ Men of the Year. En aquella ocasión, la modelo asistió junto a su entonces marido, Kanye West, mientras que el piloto llegó acompañado por la cantante Nicole Scherzinger.

Además, en cuanto a su situación sentimental, Kardashian mantuvo un perfil ambiguo en los últimos meses. En septiembre pasado declaró en el programa de Jimmy Fallon que había puesto en pausa su vida amorosa para concentrarse en sus estudios de Derecho. Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación. Aun así, las apariciones conjuntas y la cercanía que mostraron en los últimos días siguen alimentando las versiones de que el vínculo entre la modelo y el siete veces campeón de Fórmula 1 podría ir más allá de una simple amistad.