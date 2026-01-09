La adaptación de una exitosa novela llega en Netflix para replantearse el límite entre la amistad y el amor + Seguir en









Después de muchos años, lo que estaba oculto parece aflorar y lo que era imposible de ver se vuelve evidente.

La película adaptada de un Bestseller ya llegó a Netflix. Imagen: Netflix

Netflix estrenó una película basada en una de las novelas románticas más populares de los últimos años. La plataforma global apuesta nuevamente por adaptar historias queridas por millones de lectores, esta vez con un relato que explora las relaciones humanas desde un lugar íntimo y emocional, ideal para quienes disfrutan del género romántico con profundidad y humor.

La historia que llega hoy al servicio de streaming se titula Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation), una película que plantea hasta dónde puede llegar la conexión entre dos amigos que comparten aventuras, recuerdos y destinos, y cómo esos vínculos pueden transformarse en algo más profundo a lo largo del tiempo.

People we meet on vacation La película que sí o sí tenés que ver este verano, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Gente que conocemos en vacaciones, el estreno de Netflix Gente que conocemos en vacaciones sigue a Poppy y Alex, dos mejores amigos que han mantenido una tradición: viajar juntos cada verano, sin importar sus diferencias personales. A lo largo de casi una década, sus viajes fortalecen una amistad especial que, sin embargo, es más compleja de lo que parece en la superficie.

Todo cambia después de una experiencia frustrante en un viaje, que provoca un distanciamiento de dos años entre ellos. Poppy, inquieta y con un espíritu libre, decide invitar nuevamente a Alex a una escapada que podría ser su última oportunidad para reconciliarse y descubrir si entre ellos hay algo más que amistad.

Ese reencuentro pone en jaque lo que hasta entonces había sido una relación cómoda y los lleva a replantear sus sentimientos y prioridades. La película combina momentos emotivos y cómicos mientras explora temas como el crecimiento personal, el valor de la vulnerabilidad y la delgada línea que separa la amistad del amor verdadero, enmarcados en paisajes de viajes y experiencias compartidas.

Netflix: tráiler de Gente que conocemos en vacaciones Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Gente que conocemos en vacaciones Emily Bader (Poppy Wright)

Tom Blyth (Alex Nilsen)

Sarah Catherine Hook

Jameela Jamil

Lukas Gage

