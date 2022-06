La Casa de Papel: Corea es lo más visto de Netflix a nivel mundial

Se une a otros programas coreanos que obtuvieron buenos puntajes a nivel mundial para Netflix. En la primera mitad de 2022, programas que incluyen "All Of Us Are Dead", "Juvenile Justice" y "Business Proposal" alcanzaron el número 1 con audiencias globales, informa la compañía. El año pasado, Netflix y “El juego del calamar” ayudaron al contenido coreano a alcanzar un nuevo nivel de conciencia de audiencia global.

Un gran éxito internacional por derecho propio, "La Casa de Papel” original presentaba a un grupo de ladrones de diversos orígenes que ingresan a la instalación de impresión de billetes en España bajo la guía externa de un misterioso colega.

La versión coreana tenía la intención de inyectar una capa de estilo visual propio en los procedimientos. Sigue a ocho ladrones mientras organizan un robo espectacular en una casa de moneda, esta vez situada en la zona recientemente unificada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

La Casa De Papel_ Corea _ Tráiler Oficial _ Netflix (1).mp4 Netflix

“Como gran fanático de la serie original en español, me sentí intrigado por contar esta vibrante historia en un contexto coreano”, dijo el escritor Ryu Yong-jae.

Netflix dice que trabajó en estrecha colaboración con los creadores para garantizar que la nueva versión se sintiera auténtica en Corea y, al mismo tiempo, agregó matices, como máscaras faciales coreanas tradicionales, a la narración visual, la narrativa de los personajes y los comentarios sociales que también estaban presentes en el original.

“Tuvimos mucha suerte cuando recibimos este lanzamiento de Ryu y el equipo de producción, que se sintió como el marco adecuado para una nueva versión que sería respetuosa con el original y traería algo nuevo que los fanáticos en Corea y en todo el mundo apreciarían”, dijo Keo Lee, director de contenido, Netflix Corea.

“La Casa de Papel: Corea” obtuvo una puntuación razonablemente alta en el sitio web de calificaciones de cultura pop Rotten Tomatoes. Allí ha logrado una puntuación del 83%, calificándose como tomate rojo “fresco certificado”, entre las críticas. Con las audiencias, tiene una puntuación más baja del 49 % y un balde de palomitas de maíz volcado, lo que, según Rotten Tomatoes, sucede cuando menos del 60 % de los usuarios le dan a una película o programa de televisión una calificación de estrellas de 3.5 o más.