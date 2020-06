La fuerza de la voluntad en un admirable film

No todos hacen los 420 kilómetros de la Friendship Highway hasta llegar al tope, el paso de alta montaña Khardung La, a 5.602 metros de altura. Esa es una carretera sólo parcialmente asfaltada, cada vez más empinada y envuelta en nubes, allá por la frontera hindo-tibetana. La más alta del mundo, según dicen. No todos la hacen, y menos en una bicicleta para discapacitados, según se les llama. Y menos aún, cuando el ciclista tiene 57 años y una operación cardíaca. Jean Maggi es el hombre. Su hazaña la registró Juan José Cobo, ciclista español profesional, en un documental lleno de admiración, “Challenge Himalaya”. Pero “El límite infinito” abarca todavía más. Porque Maggi, víctima de la poliomielitis infantil, ha practicado básquet y otros deportes en silla de ruedas, corrió maratones en New York y Roma con su bicicleta, cruzó los Andes a caballo, y por su práctica con los esquíes fue abanderado de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Vancouver. Pasó de las muletas de madera a los bastones canadienses y los soportes ortopédicos, y, lo más importante, pasó de recibir miradas compasivas a recibir aplausos como creador de la primera fábrica nacional de bicicletas adaptadas. Gracias a ellas, decenas de chicos como fue él hoy pueden moverse por su cuenta. Algunos incluso trabajan con él.