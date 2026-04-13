La inquietante película de HBO Max que revive una de las sagas de terror más taquilleras de la historia + Seguir en









Una continuación que muchos estaban esperando llegó más rápido de lo qué pensaban. Conocé de qué se trata.

La continuación de la saga ya llegó a HBO Max. Imagen: HBO Max

El catálogo de HBO Max sigue ampliándose con producciones que apelan tanto a la nostalgia como a las nuevas audiencias. En los últimos meses, la plataforma sumó películas que recuperan franquicias icónicas del cine, especialmente dentro del género del terror.

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En este contexto, las sagas clásicas vuelven a cobrar protagonismo con nuevas historias que expanden sus universos. Este tipo de apuestas no solo buscan atraer a los fanáticos de siempre, sino también captar a una generación que quizás no vivió el impacto original en salas de cine.

Exterminio: el templo de los huesos Se trata de una de las sagas de terror más taquilleras y está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max Entre los estrenos más comentados aparece Exterminio: el templo de los huesos, una película que retoma una de las franquicias más influyentes del cine de infectados y supervivencia.

De qué trata Exterminio: el templo de huesos La historia se sitúa casi tres décadas después de los eventos ocurridos en Exterminio, en un mundo donde el virus que desató el caos sigue presente y evolucionando. La humanidad intenta reorganizarse en pequeños grupos aislados, mientras el peligro continúa latente.

En este nuevo escenario, la trama sigue a un grupo de sobrevivientes que se aventura fuera de una zona segura con el objetivo de investigar señales extrañas provenientes de un territorio desconocido. Lo que encuentran allí supera cualquier expectativa previa.

Exterminio: el templo de los huesos Situada 28 años después de la anterior, muestra una realidad extrema. Disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max A medida que avanzan, descubren que el virus no solo persiste, sino que ha mutado, generando nuevas amenazas aún más letales. El entorno se vuelve cada vez más hostil y la tensión crece con cada decisión que deben tomar. La película combina elementos de terror, suspenso y drama humano, explorando no solo la lucha por la supervivencia, sino también los vínculos entre los personajes en un contexto límite. HBO Max: tráiler de Exterminio: el templo de huesos Embed - 28 Años Después: El Templo de los Huesos | Trailer Oficial en Español HD. En cines el 16 de enero HBO Max: elenco de Exterminio: el templo de huesos Aaron Taylor-Johnson (Jamie)

Jodie Comer (Isla)

Ralph Fiennes (Dr. Kelson)

Jack O’Connell (Sir Jimmy Crystal)

Alfie Williams (Spike)