La luna de miel de Nicole Neumann y Manu Urcera en Miami. 

El clima de la Florida no los acompañó los primeros días y no pudieron disfrutar de la playa como lo tenían planeado. Pero todo cambio el fin de semana y la pareja se sacó las ganas de disfrutar la playa. "Y un día... volvió el sol" , escribió la conductora en una imagen simbólica, que mostraba un sendero que los conectaba a la playa.

historia de nicole.avif Historia de Instagram de Nicole Neumann Redes Sociales

En las fotos, Nicole y Manu se muestran muy enamorados y reflejan la paz que viven por estos días. Fue un año complejo, que incluyó enfrentamientos familiares, marchas y contramarchas respecto a los festejos de su boda. Sin embargo, todo parece tener un final feliz, y luego de dos celebraciones inolvidables, llegó finalmente el tiempo de descansar.

El look veraniego de Nicole Neumann

La modelo lució un bikini tejido en tonalidad verde, que deja ver su incipiente pancita. La pareja espera su primer hijo en común -ella es mamá de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero-, y desde el anuncio mismo durante la boda se volvió el tema más comentado entre su familia y sus seguidores. Hasta la propia Nicole, subió las fotos a Instagram con tres emojis: un trago, una luna y un pollito a punto de nacer.

Nicole y Manu urcera 2.jpg Los recién casados disfrutaron de su primer día de playa.

La foto más tierna de Nicole Neumann y Manu Urcera

La foto más destacada muestra las sobras de la pareja reflejadas en la arena. La pancita de Nicole se hace más visible que nunca, empujada por la toma de perfil y cosechó los suspiros de los internautas... y del futuro papá.

“¡Linda! Te amo”, reaccionó el corredor de autos, un comentario que sobresalió entre los miles que pasaron a dejar su saludo por la publicación. A los recién casados se los ve sonrientes, aprovechando el día de sol con algunas nubes, en la tranquilidad de una playa no muy concurrida que les permite la tan ansiada privacidad.

Las salidas de la luna de miel

Como manifestó la jurado de Los 8 escalones, el tiempo no los venía acompañando, pero eso no conspiró con los planes de diversión. Ni bien arribaron a la ciudad de Miami, aprovecharon para pasear en la noche y se mostraron en las redes muy enamorados. “Nuestra primera ‘date’ como marido y mujer”, aseguró Nicole, muy emocionada, al publicar un posteo con varias fotografías de la primera salida romántica que disfrutaron luego de dar el sí.

La pareja fue a cenar a un exclusivo restaurante que ofrece platos asiáticos de estilo indio. De esta manera, pasaron una hermosa noche y se deleitaron con rica comida. Para su primera salida, Nicole lució un vestido corto con detalles de encaje de color negro y plateado y Manu optó por una camisa oscura en un tono bien informal, acorde a la ocasión.