Nicole Neumann confirmó el compromiso con Manu Urcera

En uno de los últimos viajes que Nicole y Urcera hicieron juntos, se los vio en una joyería y por ese motivo el cronista de le consultó a Neumann si habían comprado un anillo de casamiento. “Estábamos eligiendo regalos de cumple pero no compramos nada. Lo compró después, él solito”, respondió. Y agregó: “Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito”.

El diálogo siguió por la línea de un posible futuro casamiento entre Neumann y Urcera a lo que ella afirmó: “Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas”.

“Tiene que ser sorpresa”, dijo la expareja de Fabián Cubero sobre cómo sería para ella la propuesta ideal de matrimonio. “Lo que a mí me importa para la propuesta es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no tanto por lo visual”, aseguró la modelo.

Además, confesó que su novio habla con muchas personas sobre el casamiento y que es un tema presente para ellos, pero que aún no se lo propuso a ella formalmente. “Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿Cómo estás para venir al casamiento?’”.

“Yo me hubiera imaginado en la torre de París, pero ya fuimos. Pero qué se yo, si estamos cerca...”, expresó la modelo en cuanto a uno de los lugares del mundo donde le gustaría que Manu Urcera le pida matrimonio. Sobre la futura boda, remarcó: “Prometo que habrá lugar con comida y bebida para la prensa”.