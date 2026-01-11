La Mona Jiménez cumple 75 años: el ícono del cuarteto celebra una vida arriba del escenario con el festival Bum Bum

Este 11 de enero, Carlos “La Mona” Jiménez cumple 75 años y celebra una trayectoria que convirtió al cuarteto cordobés en un fenómeno popular argentino.

La Mona Jiménez celebra 75 años como uno de los máximos referentes de la música popular argentina.

Este sábado 11 de enero, La Mona Jiménez celebra sus 75 años de vida y más de seis décadas de historia ligada a la música popular. Referente indiscutido del cuarteto, el artista nacido en Córdoba continúa activo, convocando multitudes y sosteniendo una conexión intacta con su público, que lo acompaña desde hace décadas.

Juan Carlos Jiménez Rufino nació el 11 de enero de 1951 en la provincia de Córdoba. Desde muy joven mostró inclinación por el arte: dio sus primeros pasos como bailarín y cantante de folclore, disciplina que le permitió desarrollar una fuerte presencia escénica, una de sus marcas registradas hasta hoy.

A los 15 años, su destino cambió para siempre cuando participó de un casting para integrar el Cuarteto Berna , donde resultó seleccionado. Ese fue el inicio de una carrera que rápidamente lo posicionó dentro del circuito musical cordobés. Tras su paso por esa formación, se sumó al Cuarteto de Oro , grupo con el que consolidó su nombre y su estilo.

En 1984, con apenas 33 años y 26 discos grabados, Jiménez tomó una decisión clave: dejó el Cuarteto de Oro y comenzó su carrera como solista. El movimiento, lejos de debilitarlo, marcó el inicio de una etapa de crecimiento sostenido que lo convirtió en una figura central de la música argentina.

Desde entonces, su carrera estuvo marcada por éxitos, bailes multitudinarios y una identidad artística propia . Su versatilidad le permitió compartir escenarios con artistas de distintos géneros y expandir el alcance del cuarteto más allá de Córdoba, transformándolo en un fenómeno nacional.

Vigencia, reconocimiento y legado cultural

A los 75 años, La Mona Jiménez sigue activo y vigente. Su energía arriba del escenario, su vínculo con el público y su impronta popular lo mantienen como una figura central del cancionero argentino. Reconocido en múltiples ocasiones, su nombre ya forma parte del patrimonio cultural del país.

Más que un cantante, La Mona es un símbolo. Un artista que convirtió su historia personal en la historia de miles y que, aún hoy, continúa escribiendo capítulos fundamentales de la música popular argentina.

Un cumpleaños multitudinario y un Bum Bum con proyección internacional

Carlos “La Mona” Jiménez celebró sus 75 años a lo grande con una nueva edición del Festival Bum Bum, que se extendió desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo y volvió a consolidarse como una cita central del verano cordobés. El evento, creado por el propio artista para festejar su cumpleaños, combinó música, diversidad y un clima festivo que atravesó generaciones y géneros.

La edición 2026 fue pensada como una verdadera gala de antesala para el cumpleaños del Mandamás, que terminó celebrando entre el camarín y el escenario. Con una impronta cada vez más internacional, el Bum Bum presentó una grilla de lujo, incluso más potente que en años anteriores, cuando pasaron figuras como Residente, Molotov, Steve Aoki o Paralamas.

El Bum Bum arrancó puntual y desde temprano mostró movimiento, con actuaciones iniciales de Lauti Gram y la seguidilla de La Joaqui y Luck Ra, completando una grilla pensada para celebrar a La Mona con música, mezcla de estilos y una multitud a la altura de su historia.