La nueva película de Netflix sobre un crimen millonario casi perfecto: "Los diamantes de Amberes: el robo del siglo"

De qué se trata "Los diamantes de Amberes: El robo del siglo"

"Los diamantes de Amberes: El robo del siglo" se inspira en el libro "Flawless: The Story of the World's Greatest Jewel Heist" de Scott Selby. El documental narra la historia real del robo al Centro Mundial de Diamantes de Amberes, ocurrido en 2003. La producción muestra cómo un grupo de ladrones italianos, liderados por Leonardo Notarbartolo, logró ejecutar uno de los mayores atracos de la historia.