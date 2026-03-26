La nueva serie de terror de Netflix de los creadores de Stranger Thing y protagonizada por una argentina + Seguir en









Con dosis de paranoia y terror psicológico esta serie te va a mantener atrapado y con ganas de maratonear.

La imperdible nueva serie de Netflix para asustarte a más no poder. Imagen: Netflix

Si sos fanático de Stranger Things, hay una nueva serie que no podés dejar pasar en Netflix. Se trata de una producción completamente distinta en tono, pero con el mismo sello de suspenso y misterio de los hermanos Duffer, que ahora apuestan por un terror mucho más psicológico y perturbador.

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Esta nueva ficción ya empezó a generar repercusión por su atmósfera inquietante, su ritmo cargado de tensión y una historia que promete mantenerte al borde del asiento en cada capítulo. A diferencia del estilo nostálgico de los 80, acá todo es más oscuro, incómodo y realista, con una narrativa centrada en los personajes y sus miedos.

Algo terrible está a punto de suceder Con una destacadísima actuación protagónica de Camila Morrone, esta serie te va a mantener atrapado capítulo a capítulo. Imagen: Netflix Además, uno de los grandes atractivos es que está protagonizada por la actriz argentina Camila Morrone, lo que suma aún más interés para el público local. La serie en cuestión se titula Algo terrible está a punto de suceder y ya se perfila como uno de los estrenos más comentados del año.

De qué trata Algo terrible está a punto de suceder La historia se centra en una pareja que está a punto de casarse y que se prepara para celebrar su boda. Sin embargo, lo que debería ser un momento feliz empieza a transformarse en una experiencia cada vez más inquietante y perturbadora. Todo ocurre durante la semana previa al casamiento, cuando la protagonista viaja a la casa de la familia de su prometido.

Ahí comienzan a suceder hechos extraños que generan una sensación constante de incomodidad y desconfianza. A medida que pasan los días, la tensión crece y la protagonista empieza a dudar de todo: de su entorno, de su pareja e incluso de su propia percepción de la realidad.

La serie juega con la paranoia y el terror psicológico, llevando al espectador a cuestionar qué es real y qué no. Con una atmósfera oscura y asfixiante, la historia se desarrolla como una cuenta regresiva hacia un evento que, desde el título, ya anticipa que no terminará bien. Netflix: tráiler de Algo terrible está a punto de suceder Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Algo terrible está a punto de suceder Camila Morrone (Rachel)

Adam DiMarco (Nicky)

Jennifer Jason Leigh (Victoria)

Ted Levine (Boris)

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