La película que hizo meme la frase "No fui yo, fue Patricia" y que Joaquin Phoenix estuvo a punto de protagonizarla

La película que convirtió en meme la frase "no fui yo, fue Patricia" pudo haber tenido un rumbo distinto si Joaquin Phoenix no abandonaba el proyecto a último momento.

Joaquin Phoenix le dijo no a la pelicula fragmentado

Las frases icónicas del cine marcan generaciones. Desde "Hasta la vista, baby" o"Gachi y Pachi", algunas líneas se quedan en la cultura popular y trascienden la pantalla. En el mundo de las películas, hay momentos que se vuelven memes virales, como lo ocurrido con "No fui yo, fue Patricia", una expresión que sigue circulando en redes.

Pero lo que muchos desconocen es que la película que popularizó esa frase pudo haber tenido un rumbo muy diferente. Inicialmente, el personaje principal no iba a ser interpretado por James McAvoy, sino por Joaquin Phoenix . Sin embargo, una serie de decisiones y circunstancias llevaron a un cambio de protagonista que marcaría la historia del filme.

Cuando se comenzó a trabajar en la preproducción de la película romántica gay dirigida por Todd Haynes, el estudio tenía en mente a Joaquin Phoenix para el papel principal. Su capacidad para sumergirse en personajes complejos y su presencia magnética en pantalla lo hacían una opción atractiva para los productores. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

No fui yo, fue Patricia.jpg

El film que se trataba de un drama ambientado en la década de 1930 y giraba en torno sobre una relación entre un hombre nativo americano y un oficial de policía corrupto no pudo comenzar su rodaje ya que Phoenix abandonó el proyecto 5 días antes de comenzar. Los rumores no se hicieron esperar y el mundo de Hollýbood se vio conmocionado La salida de Phoenix de Fragmentado no fue un caso aislado en su carrera. El actor tiene un historial de abandonar proyectos en el último momento, como sucedió con el drama de Todd Haynes, Napoleón de Ridley Scott y Guasón de Todd Phillips.