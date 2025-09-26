La película secuela de "Red social" de Aaron Sorkin confirmó su titulo oficial, elenco y fecha de estreno

La secuela de The Social Network (Red Social) dirigida por Aaron Sorkin , ganadora del Premio de la Academia, ahora oficialmente titulada The Social Reckoning , llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció Sony Pictures hoy viernes.

El ganador del Oscar Mikey Madison (Anora, Once Upon a Time... in Hollywood), el ganador del Globo de Oro y el premio Emmy Jeremy Allen White (The Bear, el próximo Springsteen: Deliver Me From Nowhere), el nominado al Emmy y al Grammy Bill Burr (Old Dads, The King Of Staten Island) y el nominado al Oscar Jeremy Strong (The Apprentice, Succession) protagonizarán The Social Reckoning, con Strong confirmado para interpretar a Mark Zuckerberg .

The Social Reckoning está escrita y dirigida por Sorkin, quien también produce junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser. Se espera que la producción comience el próximo mes.

Descrita como una "pieza complementaria" de "La red social", la nueva película cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina revelando los secretos mejor guardados de la red social.

Los informes de Horwitz, una serie de artículos conocidos como “The Facebook Files”, se publicaron en 2021 y expusieron a Facebook por sus efectos nocivos sobre los adolescentes y su proliferación deliberada de desinformación, lo que contribuyó a actos de violencia política.

La película de 2010, estrenada también en octubre, fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando 226 millones de dólares en taquilla mundial y recibiendo ocho nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película. El premio a mejor guion adaptado de Sorkin (la película se basó libremente en el libro "The Accidental Billionaires" de Ben Mezrich) fue uno de los tres Oscar que finalmente se llevó.