La película "Taylor Swift: Eras Tour" bate récords antes de llegar a los cines

La información sobre en que cines se puede ver la película de Taylor Swift se puede encontrar en: https://www.tstheerastourfilm.com/

La película "Taylor Swift: Eras Tour" podría ser récord en Estados Unidos

Con este impulso, está preparado para conseguir uno de los mayores debuts del año. Los expertos de la industria creen que “Eras Tour” podría superar los 100 millones de dólares sólo en Estados Unidos (la cifra actual de ventas anticipadas de entradas incluye la taquilla internacional) durante el fin de semana de estreno, lo que sería un negocio sin precedentes para una película de concierto.

Solo cinco películas en 2023: “Barbie” (u$s162 millones), “The Super Mario Bros. Movie” (u$s146 millones), “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (u$s120 millones), “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (u$s118 millones) y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (u$s106 millones) – han generado al menos u$s100 millones en sus debuts nacionales.