La cantidad de deudores en mora en la Ciudad creció más de 30% en apenas tres meses + Agregar ámbito en









Un informe reveló que entre mayo y agosto la cantidad de deudores en mora pasó de 255.805 a 336.546 en la Ciudad de Buenos Aires. El estudio también advierte sobre las dificultades de pago entre los menores de 25 años y las marcadas diferencias entre los barrios del norte y del sur porteño.

Durante el período analizado, la tasa de mora promedio de la Ciudad pasó del 11,71% al 12,94%, un incremento de 1,23 puntos porcentuales. Depositphotos

La cantidad de deudores en mora en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 31,6% en apenas tres meses. Entre mayo y agosto de 2026, la cantidad de personas con atrasos en sus obligaciones financieras pasó de 255.805 a 336.546, lo que representa un incremento de 80.741 deudores en mora.

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El informe elaborado por el Partido Integrar sobre la base de datos del Mapa de la Deuda, del Centro de Estudios para la Ciudad, también muestra un deterioro en los indicadores generales de cumplimiento de pagos. Durante el período analizado, la tasa de mora promedio de la Ciudad pasó del 11,71% al 12,94%, un incremento de 1,23 puntos porcentuales. Los resultados reflejan un aumento de las dificultades financieras de los porteños, aunque con diferencias significativas según la zona de residencia y la edad de los deudores.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la situación de los jóvenes menores de 25 años. En este segmento, la tasa de mora alcanzó el 31,5% en agosto, mientras que la cantidad de jóvenes en mora creció un 16,5% respecto de mayo, al pasar de 21.931 a 25.556 personas. Aunque el porcentaje de morosidad juvenil se mantuvo relativamente estable, continúa en niveles considerablemente superiores al promedio general de la Ciudad.

La situación es particularmente significativa en algunos barrios del sur porteño. En Nueva Pompeya, el 43,45% de los jóvenes endeudados registra atrasos en sus pagos, mientras que en Villa Soldati la proporción alcanza el 40,93% y en La Boca, el 40,03%. En Villa Lugano, la tasa llega al 38,07%, y en Barracas, al 37,24%. Estos indicadores ponen de manifiesto las dificultades que enfrenta una parte de la población joven para cumplir con sus compromisos financieros.

"El aumento de la morosidad es un indicador que merece atención porque refleja las dificultades que atraviesan muchas familias para cumplir con sus obligaciones. Cuando los ingresos no alcanzan para afrontar todos los gastos, el endeudamiento puede convertirse en un problema cada vez más difícil de resolver", señaló Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar.

Una Ciudad con marcadas diferencias entre el norte y el sur El relevamiento también evidencia importantes contrastes territoriales. Mientras que la tasa de mora promedio de CABA alcanzó el 12,94% en agosto, en el conjunto de barrios seleccionados del sur porteño llegó al 24,7%, casi el doble del promedio de la Ciudad. Además, entre mayo y agosto, la morosidad en estos barrios aumentó 3,27 puntos porcentuales, frente a una suba de 1,23 puntos en el conjunto de CABA. En contraste, los datos correspondientes a las comunas 2, 12, 13 y 14, que integran la zona norte analizada, muestran un comportamiento más favorable. En la medición más reciente, la mora sobre el monto adeudado pasó del 9,32% al 9,44% en el mismo período, un incremento de apenas 0,12 puntos porcentuales. Recoleta presentó uno de los indicadores más bajos, con una tasa del 8,73%, mientras que Núñez registró un 8,90%. "Los datos muestran que las dificultades económicas no impactan de la misma manera en todos los barrios. Hay sectores de la Ciudad donde los problemas para afrontar las deudas son mucho más profundos y donde resulta fundamental prestar especial atención a la situación de las familias y los jóvenes", sostuvo Amoroso. Finalmente, el informe del Partido Integrar advierte sobre las consecuencias que puede tener la persistencia de elevados niveles de morosidad, especialmente entre los menores de 25 años: “Este fenómeno resulta particularmente preocupante porque comenzar la vida financiera con atrasos puede dificultar posteriormente el acceso al crédito, encarecerlo y reforzar las desventajas económicas que ya aparecen en otros indicadores de la zona”.

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