La reflexión de Lali Espósito en el Billboard Latin Music Week 2026 sobre las redes sociales y el arte

La cantante argentina participó del panel “The Women’s Panel: Global Rising”, en Miami y dejó un mensaje sobre la importancia de sostener la vocación artística durante toda la vida.

Lali Espósito participó de la Billboard Latin Music Week 2026 en Miami y reflexionó sobre la presión de las redes sociales, la viralidad y el valor de sostener una vocación artística a lo largo de toda la vida.

Lali Espósito volvió a poner en debate el impacto de las redes sociales en la industria musical. Durante su participación en la Billboard Latin Music Week 2026 , la artista argentina reflexionó sobre la presión de la exposición permanente, la influencia de las opiniones ajenas y la necesidad de priorizar lo que se quiere expresar por encima de la imagen que se proyecta hacia los demás.

La cantante compartió sus ideas en el panel “The Women’s Panel: Global Rising” , realizado el martes 20 de octubre en Miami Beach. Allí, junto a otras figuras de la música latina, habló sobre los desafíos de construir una carrera artística en un contexto marcado por la inmediatez digital y defendió el valor de los procesos creativos que no necesariamente se traducen en éxitos virales.

Durante el encuentro, Lali evitó presentarse como alguien con una fórmula universal para alcanzar el éxito. En cambio, eligió compartir su propia experiencia y destacó que cada artista tiene una historia, objetivos y tiempos diferentes .

Para ella, uno de los aspectos centrales de una carrera es dedicarle tiempo al desarrollo personal y creativo sin quedar condicionado por la mirada externa.

“Creo que hay algo muy clave en lo del tiempo. En dedicarle el tiempo sin tener el plano en cómo se ve de afuera , sino yo, qué estoy expresando para el afuera”, explicó la cantante. Con esa reflexión, planteó la importancia de concentrarse en el mensaje que se busca transmitir y no solamente en la percepción que otras personas construyen sobre la artista.

En ese sentido, la intérprete remarcó que la exposición constante puede volver difícil distinguir la identidad propia de las opiniones que circulan en internet. Su planteo apuntó a recuperar la conexión con las motivaciones personales y a evitar que las expectativas del público o las exigencias de las plataformas definan por completo el rumbo de una carrera.

La dura crítica de Lali a la tiranía de los algoritmos y TikTok

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando cuestionó la velocidad que imponen las redes sociales y la idea de que una obra necesita volverse viral para tener valor. Lali señaló que la lógica de la inmediatez puede generar una percepción distorsionada del éxito, tanto entre los artistas como entre quienes consumen sus contenidos.

“Creo que los niños la tienen jodida porque los tiempos son TikTok, los tiempos son ‘ya’. Y parece que si algo no fue viral, no sucedió. Y eso no es verdad en el arte”, afirmó. Con esas palabras, puso el foco en una dinámica digital que suele privilegiar los resultados rápidos, las reproducciones y la repercusión inmediata por encima de la profundidad de una propuesta.

Su crítica no se limitó a las métricas: también apuntó a cómo las opiniones externas pueden influir en la manera en que una persona se percibe a sí misma.

En un entorno donde cada publicación puede recibir comentarios y juicios, la cantante defendió la necesidad de preservar la autenticidad y comprender que el valor artístico no depende exclusivamente de los algoritmos ni de la viralización.

El contundente mensaje de Lali sobre el éxito y la vida entera en el arte

Hacia el final de su reflexión, Lali amplió la mirada y habló de la vocación artística como un camino que puede acompañar a una persona durante toda su vida. Para la cantante, el recorrido no se reduce a un disco exitoso, una canción popular o un momento de reconocimiento, sino que está compuesto por distintas etapas y experiencias.

“Pero es una vida entera. No sé si me van a dar las rodillas para bailar a los 70, capaz no, pero sí el corazón y el alma me va a hacer seguir cantando y seguir expresándome de las maneras que encuentre desde el arte”, sostuvo. Así, dejó en claro que, aunque las formas de expresión puedan cambiar con el paso del tiempo, la vocación puede mantenerse intacta.

La artista también reconoció que ese recorrido incluye momentos buenos, malos y otros intermedios. Su mensaje fue que una carrera no debe evaluarse únicamente por sus picos de popularidad, sino por la continuidad del deseo de crear y comunicar.

En el panel, compartió la conversación con Greeicy, Lola Índigo, Ana Mena, Aria Vega y RaiNao, en un encuentro centrado en el crecimiento internacional de las mujeres en la música latina.