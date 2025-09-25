Triple crimen de las chicas de La Matanza: El confuso posteo de la hermana mayor de Lara Gutiérrez "Me venís a tirar tiros a mi casa"







La hermana mayor de una de las tres chicas asesinadas en La Matanza realizó un extraño posteo en el que asegura que balearon su casa y se defiende ante quien la acusa de "haber entregado a su hermana".

Brenda, Morena y Lara aparecieron asesinadas de forma brutal.

Argentina está totalmente conmovida por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las jóvenes habían desaparecido el pasado viernes en La Matanza y encontraron sus restos enterrados y mutilados en una casa de Florencio Varela. Las pericias preliminares establecen que hubo torturas de por medio y que el crimen se transmitió en vivo a través de una red social. Y mientras la investigación conduce firmemente sobre la pista narco, esta mañana la hermana mayor de Lara realizó un posteo dirigido a alguien que, según ella, no solo la habría acusado de entregar a su hermana, sino que además, habría baleado su vivienda.

Mientras en la tarde del jueves se velarán los restos de las jovencitas, las líneas de investigación profundizan en la premeditación del hecho y en la frialdad empleada en su ejecución. Hasta el momento, hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres identificados como Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Sin embargo, aún resta ubicar al autor intelectual.

chicas desaparecidas en la matanza

El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez y el mensaje de despedida La hermana mayor de Lara, Agostina, expresó a través de redes sociales el dolor que vive su familia por la pérdida de la joven y también realizó una serie de denuncias dirigidas a quienes la acusan de "entregar" a su hermana. “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar de que yo entregué a mi hermana hijo de p...”, compartió en sus redes y el mensaje se viralizó con rapidez.

Sin identificar al verdadero destinatario del posteo, la joven siguió. "Me venís a tirar tiros a la casa (...) Andá a buscar a los peruanos Lcty (?) Yo también perdí a mi hermana", cierra. Aún cuando no se sepan los pormenores del mensaje, está claro que la joven hablaba hacia alguien en particular y probablemente disponga de información que pueda ayudar en la causa habida cuenta de lo enigmático del mensaje.

El posteo de la hermana de Lara Captura de Instagram Horas más tarde, Agostina se despidió de su hermana también a través de las redes sociales: "Volvé para la casa de la abuela a dormir. Dale XFAVOR Lara". con un un video con frases como: “Me dejaste sola hermana… vos fuiste mi todo, te amo” para expresar el dolor que está pasando en este duro momento. El doloroso posteo de la hermana de Lara Captura de Instagram Triple crimen de las chicas de La Matanza: cuándo velarán a las víctimas Dado el contexto y la investigación en curso, el velatorio de las tres víctimas se realizará una vez que concluyan las pericias en la morgue judicial a través del cuerpo forense. Mientras tanto, las familias, amigos y una gran parte de la sociedad argentina se manifiesta en redes sociales para exigir justicia por las tres jóvenes. Incluso, se organizó una colecta para juntar dinero para su despedida. En principio, Brenda del Castillo y Morena Verdi serán veladas en una casa de velatorios cerca de la Avenida Monseñor Bufano, este jueves entre las 14:00 y 18:00.