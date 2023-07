La saxofonista y compositora Melissa Aldana llega a Bebop Club

" 12 Stars aborda conceptos de crianza, perdón familiar, aceptación y amor propio. Este es un álbum realmente importante para mí", dice Aldana , y agrega: "Sentí que tenía mucho que decir debido a todas las experiencias que tuve durante 2020. Después del proceso personal que atravesé el año pasado, me siento más conectada conmigo misma y mis propias imperfecciones, y he descubierto que es el mismo proceso con la música. Abrazar todo lo que escucho, todo lo que toco, incluso los errores, es más significativo que la perfección".

Melissa Aldana fue una de las miembros fundadoras de ARTEMIS, el colectivo de estrellas. Su álbum debut incluyó la cautivadora composición de Aldana titulada "Frida", dedicada a la pintora mexicana Frida Kahlo, quien inspiró a la músico a través de "su propio proceso de encontrar la identidad propia a través del arte". Kahlo también fue el tema del aclamado álbum de Aldana en 2019, titulado "Visions" (Motéma), el cual le valió a la saxofonista su primera nominación al GRAMMY en la categoría de Mejor Solo de Jazz Improvisado, en reconocimiento a su impresionante solo de saxofón tenor en su composición "Elsewhere". En la lista de los mejores álbumes de 2019 de NPR Music, el crítico Nate Chinen escribió que Aldana "tiene la elusiva habilidad de equilibrar los logros técnicos con una rica paleta emocional". Aldana nació en Santiago, Chile, y creció en una familia musical. Tanto su padre como su abuelo eran saxofonistas, y ella comenzó a tocar el instrumento a los seis años bajo la tutela de su padre Marcos. Influenciada por artistas como Charlie Parker y Cannonball Adderley, empezó con el saxofón alto pero cambió al tenor al escuchar a Sonny Rollins, quien se convirtió en un héroe de la música de Melissa y también en su mentor. A una edad temprana, actuó en clubes de jazz de Santiago y fue invitada por el pianista Danilo Pérez a tocar en el Festival de Jazz de Panamá en 2005. A los veinticuatro años, se convirtió en la primera instrumentista femenina y la primera músico sudamericana en ganar el Concurso Internacional de Saxofón de Jazz Thelonious Monk, en el cual su padre había sido semifinalista en 1991. Aldana, graduada del Berklee College, también es una destacada clínica y educadora. Recientemente, fue nombrada profesora del Departamento de Estudios de Jazz del New England Conservatory.

Lex Korten es un pianista y compositor galardonado de la ciudad de Nueva York que se ha convertido en una voz integral en la escena del jazz contemporáneo y la música improvisada en su ciudad natal, y una estrella en ascenso en la comunidad mundial de jazz. El nombre de Korten ha aparecido en el New York Times y la revista Vogue, y ha establecido una presencia sólida en los proyectos de artistas como el compañero de la beca MacArthur y finalista del Premio Pulitzer Tyshawn Sorey, y la ganadora del Concurso Thelonious Monk y artista de grabación de Blue Note Melissa Aldana. Además, Korten ha sido muy solicitado por destacadas personalidades musicales como Jaleel Shaw, Mike Moreno, Joel Ross, Caroline Davis, Robert Hurst, Ari Hoenig, Jonathan Kreisberg, Joe Farnsworth, Dayna Stephens y Clarence Penn, así como una lista casi completa de los líderes de banda más destacados de su generación en el jazz y la música afroamericana.

Lex Korten ha tenido amplias oportunidades para aprender de algunos de los mentores más dedicados y amorosos del panteón del piano, especialmente de Geri Allen y Benny Green. Ayudar a representar la gran forma de arte original de América, una música con propósito social y una asociación irrevocable con el patrimonio afroamericano, es un privilegio y una responsabilidad que Korten se esfuerza por cumplir cada día. Ha tenido la suerte de actuar en nombre de este ideal en una extensa lista de los festivales y clubes más lucrativos en los 5 continentes.

En 2020, Lex Korten ganó el Concurso Internacional de Piano de Jazz de UNISA y lanzó su debut en solitario de piano "Foreword" al año siguiente, y continúa cultivando relaciones duraderas con lugares de Nueva York como The Jazz Gallery, Mezzrow y Ornithology como líder de banda regular.

Lex ha enseñado a pianistas de todo el mundo de forma privada y a través de The New School for Jazz and Contemporary Music.

Pablo Menares es considerado uno de los más destacados contrabajistas de esta nueva generación de jazz que ha surgido en los años 2000. Menares se destacó por su estilo diferente de contrabajo: elegante, musical y lírico, en contraposición al toque fuerte y agresivo del bop de muchos otros, lo que lo convirtió en un acompañante muy buscado. Originario de Chile, comenzó como bajista eléctrico bajo la tutela de Miguel Pérez, quien también enseñó a Jaco Pastorius. Se trasladó a Nueva York en 2009, después de lograr un gran éxito con una variedad ecléctica de grupos y músicos chilenos, incluyendo a Claudio Rubjoo, Estaban Sumar, Martin Joseph, Felipes Riveros y Agustín Moya. Fue en Nueva York donde se conectó con Melissa y comenzó a colaborar con ella como parte de su Crash Trio.

El baterista Kush Abadey ha disfrutado de una carrera rápida y ecléctica durante años. A los dieciseis años, se unió al quinteto liderado por el trompetista ganador del Grammy, Wallace Roney. Desde entonces, ha trabajado con artistas como Ravi Coltrane, Chris Potter, Melissa Aldana, Joel Ross, Tomasz Stanko, Jeremy Pelt, Gilad Hekselman, Seamus Blake, Dee Dee Bridgewater, Frank Lacy, Wynton Marsalis, Terence Blanchard y Buster Williams, contribuyendo a proyectos originales que van desde el jazz hasta el rock y la música electrónica. En 2009, Kush recibió una beca presidencial para asistir al Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, donde estudió durante dos años. Mientras estaba en Berklee, pudo colaborar y estudiar con algunos de los mejores músicos de la industria, incluyendo a Terri Lyne Carrington, Ralph Peterson y Darren Barrett. En 2012, Kush se mudó a Nueva York para perseguir la escena del jazz y fue recibido con los brazos abiertos, siendo constantemente solicitado mientras se presenta, graba y realiza giras internacionalmente con diversos músicos y grupos reconocidos.