La serie argentina de solo 6 episodios que sorprendió a todos en el inicio del año

Con muy pocos capítulos, esta ficción nacional está generando buenas sensaciones en Netflix desde su incorporación.

La nueva serie argentina de Netflix protagonizada por Nancy Duplaá y Carla Peterson. Imagen: Netflix

Las series de producción nacional no solo reflejan la diversidad cultural y social del país, sino que además se han consolidado como propuestas de calidad capaces de competir con grandes producciones internacionales. Este crecimiento se ve reflejado en el interés creciente del público y en la inversión de plataformas globales como Netflix por contenido local.

En este contexto, la plataforma sumó recientemente a su catálogo una miniserie argentina que ha generado gran expectativa desde su anuncio y que ya se encuentra disponible para audiencias de todo el mundo. Se trata de El tiempo de las moscas, una ficción breve de apenas seis episodios que combina drama, suspenso y una mirada singular sobre la vida y las segundas oportunidades.

El tiempo de las moscas Ya está disponible en Netflix la nueva serie Argentina basada en la obra de Carla Piñeiro. Imagen: Netflix De qué trata El tiempo de las moscas, el estreno de Netflix El tiempo de las moscas sigue la historia de dos mujeres que se conocen en circunstancias adversas y buscan reconstruir sus vidas tras haber cumplido una condena en prisión. Inés y La Manca, las protagonistas, deciden iniciar un negocio de fumigación como una forma de rehacer su existencia al margen del delito, pero lo que parecía una oportunidad para empezar de cero se complica cuando aceptan un encargo que desencadena una serie de eventos inesperados.

La trama se mueve entre géneros como el drama criminal y el suspense, con momentos de humor seco y una narrativa que pone el foco en la complejidad de sus personajes femeninos. A medida que las protagonistas enfrentan desafíos y amenazas, la serie explora temas como la amistad, la lealtad, las decisiones difíciles y la constante lucha por mantener la libertad recién recuperada.

La producción, basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, se caracteriza por un ritmo ágil y una mezcla de géneros que mantienen al espectador expectante a lo largo de sus seis episodios, con una historia que busca trascender el policial clásico para ofrecer una mirada más humana y compleja sobre sus protagonistas.

Netflix: tráiler de El tiempo de las moscas Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de El tiempo de las moscas Carla Peterson (Inés Lamas)

Nancy Dupláa (Mariana “La Manca” Suárez)

Valeria Lois (Susana Bonar)

Osqui Guzmán (Rody)

Diego Velázquez (Ricardo “Ricky” Donato)

