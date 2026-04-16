Las producciones argentinas suelen generar debate al tocar temas sensibles, algo que frecuentemente se atribuye a los relatos basados en hechos reales. Sin embargo, esta serie disponible en Netflix es una de las que más repercusión ha cosechado.
Millones la vieron y la siguen recomendado: la serie argentina de Netflix que generó polémica y debate
La ficción argentina cuenta con una llamativa y sensible trama, lo que hace que haya generado un fuerte debate entre su audiencia.
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Con una trama cruda que impacta al recrear una situación atípica para el contexto local, consiguió atrapar a los espectadores. La producción cuenta con los elementos necesarios para captar la atención y generar recomendaciones constantes.
De qué trata El Reino
El Reino sigue los pasos de Emilio Vázquez Pena, un reconocido pastor evangélico que es candidato a vicepresidente. Pero todo se sale de control cuando, en un hecho poco claro, su compañero de fórmula y favorito a la presidencia es asesinado en pleno acto de cierre.
Aquí la serie toma dos caminos, los cuales, si bien se conectarán una vez que se empiece a aclarar el panorama, funcionan como excelentes disparadores para mostrar la vida del protagonista. Es que Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti, ocupa el lugar de su amigo y retoma la candidatura de su partido, mostrando un perfil oscuro y sediento de poder, con la fe como su mayor herramienta de manipulación.
Pero mientras la campaña sigue en pie y el líder religioso toma cada vez más relevancia después del hecho que disparó su imagen, está la investigación por el atentado. Quién fue, por qué razones y con qué fin son preguntas que en un principio no tendrán respuestas, pero que, al aclararse, empezarán a acechar al nuevo candidato a presidente.
Netflix: tráiler de El Reino
Netflix: elenco de El Reino
- Chino Darín
- Nancy Dupláa
- Joaquín Furriel
- Peter Lanzani
- Mercedes Morán
- Diego Peretti
- Vera Spinetta
- Nico García Hume
- Victoria Almeida
- Santiago Korovsky
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