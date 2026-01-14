Emilia Clarke aseguró que nunca volverá a hacer fantasía después de protagonizar "Game of Thrones" + Seguir en









La actriz británica interpretó a Daenerys Targaryen durante todo el tiempo que duró la serie de HBO, de 2011 a 2019.

La actriz de 39 años tiene claro lo que no quiere para su futuro en la actuación.

Emilia Clarke reveló que ha terminado con el género de fantasía, después de encontrar la fama protagonizando la serie Game of Thrones.

La actriz británica interpretó a Daenerys Targaryen, la "Madre de Dragones", durante toda la serie, de 2011 a 2019, desempeñando un papel crucial en la controvertida temporada final. Sin embargo, casi siete años después del final de la serie, ha declarado que se muestra reacia a aparecer en algo similar en el futuro.

Emilia Clarke y su negativa a volver al género de fantasía En declaraciones a The New York Times, la actriz simplemente dijo: "Es muy poco probable que me vuelvan a ver subido a un dragón, o incluso en el mismo cuadro que un dragón".

La serie de HBO terminó en 2019, poco antes de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos posteriores. La actriz dijo que esto la obligó a un período de reflexión. "Fue la primera vez en mi vida profesional que paré", dijo. "Tuve una crisis nerviosa total. Fue casi como si la pandemia hubiera llegado en el momento justo".

Dijo que ese período la llevó a "darse cuenta de que podía intentar tener cierta autonomía sobre mis decisiones, mi trabajo. Gran parte de mi carrera no reflejaba mis gustos; simplemente me sentí como si hubiera salido de un cañón".

Esas opciones incluyen el programa de televisión de Marvel, Secret Invasion, y la próxima serie de espías Ponies, que debuta en el servicio de transmisión Peacock en los EEUU el 15 de enero. En otra parte de la entrevista, reflexionó sobre las desventajas de la fama mundial que le trajo Game of Thrones. "Nunca conozco a alguien por primera vez", dijo, "porque no son ellos mismos. Siempre hay algo más que impide la interacción".