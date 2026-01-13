Prime Video sorprendió con la segunda temporada de una serie que se estrenó hace 10 años + Seguir en









Una década después, la plataforma trajo la continuación de una historia que muchos creían que se había abandonado

La eterna espera finalmente terminó, y llegó la segunda temporada de esta aclamada serie. Imagen: Prime Video

Prime Video añadió recientemente a su catálogo la segunda temporada de una serie que muchos esperaban desde hace una década, generando sorpresa entre suscriptores y fans del espionaje internacional. Tras años sin novedades, la plataforma recuperó una de sus producciones más aclamadas para continuar la historia de su carismático protagonista y ampliar su universo narrativo.

La espera terminó cuando, el 11 de enero de 2026, se estrenaron los primeros episodios de esta nueva entrega que retoma un thriller que marcó a la audiencia en 2016. La serie que vuelve a encender el interés por las historias de espionaje en streaming es El infiltrado.

El infiltrado Los fanáticos de la serie no lo pueden creer, pero la segunda temporada ya está disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata El infiltrado, la segunda entrega de la serie La segunda temporada de El infiltrado sitúa los hechos ocho años después de los acontecimientos de la primera temporada, con Jonathan Pine viviendo una vida tranquila bajo una identidad diferente. Pese a sus esfuerzos por dejar atrás el peligroso mundo del espionaje, un nuevo misterio lo obliga a volver a la acción y enfrentarse a amenazas que pondrán a prueba su ingenio y habilidades.

Basada en la novela de John le Carré, la serie combina elementos de suspense, conspiraciones y personajes complejos que se mueven entre la lealtad y la traición. La nueva temporada busca mantener la tensión característica del thriller original, sumergiendo al espectador en intrigas internacionales con giros narrativos que mantienen el ritmo.

En esta entrega, Pine se enfrentará a nuevos enemigos y aliados, explorando tanto los límites de su propia moral como las complejidades de las redes de espionaje globales. La narrativa profundiza en los riesgos de la clandestinidad y las consecuencias de una vida dedicada a los secretos.

Prime Video: tráiler de El infiltrado Embed - El Infiltrado Temporada 2 - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de El infiltrado Jonathan Pine (Tom Hiddleston)

Richard Roper (Hugh Laurie)

Angela Burr (Olivia Colman)

Jed Marshall (Elizabeth Debicki)

Leonard Burr (David Harewood)