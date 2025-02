La serie de Harry Potter ya tiene a su Dumbledore: John Lithgow será el director de Hogwarts

"Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí", manifestó al medio Screenrant.