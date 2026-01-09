El dólar blue anotó su mayor caída semanal en dos meses + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó a $1.505 este viernes. Depositphotos

El dólar blue registró su mayor caída semanal en dos meses. El retroceso se dio en línea con la dinámica del oficial y los financieros, que también comenzaron 2026 en calma.

Este viernes 9 de enero el informal bajó $5 a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, en la semana la cotización perdió $25 (-1,6%). Desde la primera semana de noviembre que no se verificaba una variación negativa similar.

En este marco, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista operó en apenas 2,7%. Mientras tanto, la distancia entre el blue y el MEP es de apenas 1,6%.

Esta "pax cambiaria" se da mientras el Banco Central (BCRA) compra divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), pese a que también se ve intervención oficial para evitar que el oficial se acerque al techo de la banda.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 9 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.465.

Valor del CCL hoy, viernes 9 de enero El dólar CCL se ubica a $1.527,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de enero El dólar MEP opera a $1.481,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.521,72, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.279,74, según Binance.