El principio del fin: Prime Video presentó el esperado tráiler de la temporada final de "The Boys"

El tráiler reúne a los personajes icónicos de la serie mientras se preparan para una última batalla, avanzando hacia la confrontación final.

La exitosa serie vuelve para su quinta y última temporada.

Prime Video reveló este jueves el épico tráiler oficial de la esperada quinta temporada de The Boys, mientras la exitosa serie mundial se dirige hacia su explosivo capítulo final.

La quinta temporada de esta producción ganadora de varios premios Emmy se estrenará el 8 de abril de 2026, con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio cada semana, culminando en el inolvidable final de la serie el 20 de mayo de 2026. La última temporada se transmitirá exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

De qué trata la última temporada de The Boys En la quinta y última temporada, el mundo es de Homelander, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Leche Materna (Mother’s Milk) y Frenchie están encarcelados en un "Campo de Libertad". Annie lucha por armar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supes. Kimiko no aparece por ningún lado. Pero cuando Butcher reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, señores. Van a pasar cosas grandes.

The Boys– Temporada Final _ Trailer Oficial _ Prime Video Elenco de The Boys La serie esta protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan y Jensen Ackles.

The Boys se basa en la historieta y bestseller del New York Times, escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes además son productores ejecutivos, y está desarrollada por Eric Kripke, productor ejecutivo y showrunner. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin y Jason Netter también son productores ejecutivos. The Boys es una producción de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.